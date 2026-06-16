Англія

Мерсисайдці активно працюють над трансфером вінгера Лейпцига, який вже встиг яскраво проявити себе на чемпіонаті світу.

Ліверпуль залишається головним претендентом на підписання вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде, який став одним із найяскравіших відкриттів стартових днів чемпіонату світу-2026. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо на своєму YouTube-каналі.

За інформацією джерела, за 19-річного футболіста також бореться ПСЖ, однак наразі саме англійський клуб має відчутну перевагу над переможцем Ліги чемпіонів.

Першим фактором є фінансова складова. Ліверпуль готовий запропонувати гравцеві вигідніші умови особистого контракту, що робить проєкт мерсисайдців більш привабливим для футболіста та його оточення.

Другою перевагою англійців є ситуація навколо Бредлі Баркола. За словами Романо, ПСЖ розглядає трансфер Діоманде лише у випадку продажу свого французького вінгера. Водночас парижани не поспішають розлучатися з Баркола та не відчувають необхідності терміново шукати йому заміну.

Ліверпуль же працює над потенційною угодою вже кілька тижнів. Саме Діоманде вважається пріоритетною ціллю клубу для посилення флангу атаки після відходу Мо Салаха, а переговори з представниками футболіста тривають у фоновому режимі навіть під час чемпіонату світу.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль збирається відкласти основні трансфери до завершення чемпіонату світу.