Молодий іспанський талант став одним із відкриттів сезону Ла Ліги.

За інформацією іспанських медіа, Барселона розглядає можливість підписання 23-річного вінгера Осасуни Віктора Муньйоса, який у поточному сезоні забив шість голів і віддав п'ять результативних передач.

У контракті гравця прописана клаусула в 40 млн євро, проте половину суми при трансфері доведеться віддати Реалу, який володіє 50% прав на футболіста.

Барселоні варто поквапитися, адже мадридський клуб може скористатися опцією викупу Муньйоса назад за 10 млн євро.