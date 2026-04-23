Спортивний директор памплонців підтвердив відхилення пропозиції від Сандерленда та розповів про особливі умови контракту іспанського таланта з мадридським грандом.

Памплонська Осасуна зайняла жорстку позицію щодо майбутнього свого головного відкриття — нападника Віктора Муньйоса. Спортивний директор клубу Брауліо Васкес чітко дав зрозуміти, що вони не підуть на фінансові поступки потенційним покупцям, проте визнав, що мадридський Реал повністю контролює ситуацію.

Нещодавно англійський Сандерленд зробив усну пропозицію щодо трансферу гравця на суму близько 25 мільйонів євро, але отримав категоричну відмову.

Позиція Осасуни залишається незмінною з лютого: клуб не вступатиме в переговори, якщо запропонована сума буде меншою за прописану клаузулу, яка становить 40 мільйонів євро. Головна інтрига цієї трансферної саги полягає в деталях угоди з мадридцями.

Минулого літа Осасуна викупила лише 50% прав на гравця. Це означає дві ключові речі: Половина від суми будь-якого майбутнього продажу Муньйоса (навіть за клаусулою) дістанеться Реалу.

Королівський клуб має заздалегідь узгоджену трирічну опцію зворотного викупу, яку вони можуть активувати вже під час найближчого літнього трансферного вікна. Лише за сім місяців Віктор Муньйос здійснив неймовірний стрибок у кар'єрі: від перспективного юнака до гравця національної збірної Іспанії.

Зараз його ім'я фігурує у шорт-листах багатьох топ-клубів Європи, включно з чутками про інтерес Барселони.

"У Реала вже є трирічний пункт про викуп. Ми ж насолоджуємося Віктором до кінця сезону. Футбол — дуже непередбачувана річ. Багато людей критикували нас за підписання такого молодого гравця, який так мало грав у Ла Лізі. Тепер вони запитують нас, чому ми не купили його одразу. Це складно. Ми з радістю прийняли умови, встановлені мадридським Реалом. Віктор зробив правильне рішення, і ми теж", — зазначив Брауліо Васкес

У нинішній кампанії В Муньйос демонструє яскраву гру за Осасуну, загалом відзначившись 6 забитими м'ячами та 2 результативними передачами у всіх турнірах.