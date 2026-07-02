Англія

Лондонці прагнуть додати досвіду в центр оборони, проте офіційної пропозиції щодо французького захисника наразі не робили.

Журналіст видання talkSPORT Алекс Крук висловився про інтерес Челсі до захисника Крістал Пелес Максанса Лакруа.

"Лакруа посідає високе місце в списку потенційних цілей Челсі на позицію центрального захисника. "Сині" прагнуть додати трохи більше досвіду в центр своєї оборони. Офіційної пропозиції поки не було, але в керівництві Крістал Пелес обізнані про інтерес Челсі до гравця", — сказав Крук.

У сезоні-2025/26 Лакруа провів за Крістал Пелес 55 матчів в усіх турнірах, у яких забив три голи та віддав три результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість француза в 50 мільйонів євро.