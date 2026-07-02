Англія

Джеймс Траффорд хоче отримувати більше ігрової практики та не має наміру залишатися дублером Джанлуїджі Доннарумми.

Голкіпер Манчестер Сіті Джеймс Траффорд може перебратися до лондонського Тоттенгема. Про це повідомляє The Independent.

Згідно з інформацією джерела, "шпори" зацікавлені в запрошенні 23-річного футболіста. Воротар хоче отримувати більше ігрової практики й не має наміру сидіти на лавці під Доннаруммою.

Варто нагадати, що минулого літа Манчестер Сіті придбав Траффорда як основного голкіпера, але пізніше забрав Доннарумму з ПСЖ, у зв'язку з чим англієць став другим номером.

У минулому сезоні Траффорд зіграв у 17 матчах в усіх турнірах, пропустив 13 голів та вісім разів зміг зберегти свої ворота "сухими". Фахівці Transfermarkt оцінюють гравця у 25 мільйонів євро.