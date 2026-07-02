Джеймс Траффорд хоче отримувати більше ігрової практики та не має наміру залишатися дублером Джанлуїджі Доннарумми.
Джеймс Траффорд, Getty Images
02 липня 2026, 12:55
Голкіпер Манчестер Сіті Джеймс Траффорд може перебратися до лондонського Тоттенгема. Про це повідомляє The Independent.
Згідно з інформацією джерела, "шпори" зацікавлені в запрошенні 23-річного футболіста. Воротар хоче отримувати більше ігрової практики й не має наміру сидіти на лавці під Доннаруммою.
Варто нагадати, що минулого літа Манчестер Сіті придбав Траффорда як основного голкіпера, але пізніше забрав Доннарумму з ПСЖ, у зв'язку з чим англієць став другим номером.
У минулому сезоні Траффорд зіграв у 17 матчах в усіх турнірах, пропустив 13 голів та вісім разів зміг зберегти свої ворота "сухими". Фахівці Transfermarkt оцінюють гравця у 25 мільйонів євро.