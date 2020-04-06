Фан-сектор

Читатель Football.ua Антон Левтринский в рамках проекта Фан-Сектор рассказывает об игроках, которые помимо сборной Украины выступали также и за другие национальные команды.

Начинаем сразу с защитников, так как ни один вратарь нашей сборной не выступал под флагом другой страны.

В счет брались только матчи за национальные сборные (молодежные и олимпийские сборные не учитывались.

Олег Кузнецов. СССР (63,1) СНГ (5,0) Украина (3,0)

Олег Кузнецов сразу заиграл на высоком уровне в киевском Динамо и с 1986 года считался незаменимой составляющей сборной СССР. Участник ЧМ-86, ЧЕ-88, ЧМ-90 в составе сборной СССР. Участник ЧЕ-92 в составе сборной СНГ.

Единственный гол за сборную СССР Кузнецов провел в ворота Норвегии в матче отборочного цикла ЧЕ-92 12 сентября 1990 года.

С 1992 года – игрок сборной Украины. Провел 3 матча за национальную сборную.

Против Беларуси (1992), Эстонии и Словении (1994).

Олег Лужный. СССР (8,0) Украина (52,0)

В 20-летнем возрасте ворвался в сборную СССР и дебютировал в ней при 100 000 зрителях на Республиканском стадионе в Киеве в матче против ГДР (3:0). Являлся безоговорочным кандидатом на поездку на ЧМ-90, однако, не поехал туда по официальной версии из-за травм, хотя уже набрал необходимую форму. Но спустя много лет выяснилась иная правда.

“Я и тогда был уверен, что это решение исходило не от Василича. А много лет спустя мне рассказали, что такой была директива Федерации футбола СССР.” – рассказал Олег Романович

В национальной сборной Украины Олег Лужный стал незаменимым звеном правого фланга обороны. Верой и правдой отпахал 52 матча, но, к сожалению, ни на Чемпионате Европы, ни на Чемпионате мира с Украиной не сыграл.

Юрий Никифоров. СНГ (4,0) Украина (3,0) Россия (55,6)

Принял участие в первых четырех товарищеских матчах за сборную СНГ, но в итоге, не попал в окончательную заявку на Чемпионат Европы-1992.

Во время вступлений за одесский Черноморец, Виктор Прокопенко вызвал Юрия на первые 3 матча сборной Украины в 1992 году (против США и дважды против Венгрии). Главный тренер сборной даже предложил ему выйти на матч с капитанской повязкой.

«Клуб — это клуб, а сборная Украины — это совсем другое дело», — ответил Юрий.

Вскоре после матчей, посыпались предложения от клубов России. Контракт предлагали московское Динамо и московский Спартак. Но к тому моменту у него уже было конкретное предложение от киевского Динамо, которое озвучил Михаил Коман. В итоге, после семейного совета, теща-медик сетовала на последствия взрыва атомного реактора в Чернобыле и Юрий остановил свой выбор на Спартаке. Во время выступлений он сменил гражданство и стал вызваться в сборную России.

“Предложение России принял прежде потому, что за последующие полгода-год с последнего матча за Украину мы с Ильей (Цымбаларь — прим. редакции) не получили ни одного вызова. Не знаю, по какой причине, однако на нас поставили крест. Я всегда говорил и повторяю: мы ждали приглашений и с радостью откликнулись, если бы они поступили. Но нас не звали. А время шло. И на носу маячил чемпионат мира в США. Пропускать такие турниры, если ты считаешь себя серьезным футболистом, непозволительно” – отмечал он.

С 1993-го по 2002-й защищал цвета сборной России. Участник Чемпионата мира-1994, Чемпионата Европы-1996, Чемпионата мира-2002.

Павел Пашаев. Украина (2,0) Азербайджан (20,0)

Павел прошел путь игрока молодежки всех возрастов и в 2009 году Алексей Михайличенко включил его в состав товарищеского турнира на Кипре. Он принял участие в двух матчах сборной и отыграл в них по тайму.

Имея азербайджанские корни, Павел выразил желание выступать за сборную этой страны. В 21 год он получил вызов от азербайджанцев и принял его. Павел имел все основания претендовать на гражданство Азербайджана и это стало одной из причин почему ФИФА дало зеленый свет.

Андрей Хомин. Украина (6,0) Туркмения (2,1)

Хомин стал первым приобретением Григория Суркиса на посту президента киевского Динамо.

Летом 1998 года вместе с другими украинскими игроками принял предложение главного тренера сборной Туркмении Виктора Пожечевского выступать за эту сборную. Сыграл 2 матча и отличился 1 голом.

Вечером 29 сентября 1999 года, Андрей Хомин вместе с товарищем попал в автокатастрофу близ Ивано-Франковска. Товарищ остался жив, а Андрей погиб на месте в возрасте 31 года. Бытует мнение, что Андрей спешил на телетрансляцию матча Лиги Чемпионов между Байером и Динамо, которое очень любил.

Ахрик Цвейба. СССР (17,1) СНГ (7,1) Украина (1,0) Россия (8,0)

Ахрика Цвейбу можно выделить как обладателя своеобразного рекорда. Он сыграл за четыре разные сборные! В период 1990-1991 годов Ахрик сыграл в 17 матчах за сборную СССР и отметился 1 голом в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго. Должен был выступать на Чемпионате мира-1990, однако, на тренировке перед первой игрой Иван Яремчук нанес серьезное повреждение его голеностопу.

После распада СССР, Ахрик вызывался в сборную СНГ и в первом же матче забил свой первый и единственный мяч за сборную. Случилось это в товарищеской выездной игре против США.

Спустя пару месяцев, Ахрик окажется и в истории сборной Украины.

“Меня в состав сборной Украины пригласил Виктор Прокопенко, царство ему небесное. Игра носила неофициальный статус. Поэтому, когда меня пригласили в сборную России, я сделал выбор в пользу этой страны“ — отмечал Цвейба.

Эта игра стала для него первой и единственной в составе нашей сборной. Далее в его карьере была сборная России. Выступать за сборную он имел право еще с 1993 года и даже был в предварительной заявке сборной России на ЧМ-94, но не поехал туда из-за травмы. Все свои матчи за сборную России провел в 1997 году.

Сергей Шматоваленко. СССР (2,0) Украина (8,0)

Имеет всего два матча за сборную СССР в первом из которых даже отличился! Правда…. в свои ворота. В своем дебютном матче против ФРГ в 1988 году, который был товарищеским, вышел в стартовом составе и на 70-й минуте срезал мяч в свои ворота после подачи с фланга. Этот гол стал единственным в матче.

Привлекаться в сборную Украины Сергей стал с 1992 года. Провел 8 игр. Со временем очень жалел, что не смог сыграть ни со сборной СССР, ни с Украиной на большом турнире. Хотя мог! Так же как и Олег Лужный, он должен был ехать на ЧМ-90, но был убран из заявки по той же причине, что и Олег.

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