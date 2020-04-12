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  • Фан-сектор

    12 апреля 2020, 17:07

    Самый недооцененный футболист в истории

    Читатель Football.ua Алексей Головня в рамках проекта Фан-Сектор рассказывает о своем кумире.

    Кларенс Зеедорф
    Кларенс Зеедорф 12 апреля 2020, 17:07

    Хочу сразу же убить интригу и сказать, что речь в данной статье пойдет не о Артеме Беседине, о ком по заголовку могли в первую очередь подумать читатели Football.ua.

    Теперь давайте серьезно, если провести опрос среди любителей футбола и попросить составить список из лучших игроков по их версии, я более чем уверен, что ни в одном из этих списков вы не увидите фамилию Зеедорф, а если и увидите, то это скорее будет исключением. Тем не менее, речь в данной статье пойдет именно об этом выдающимся игроке. Давайте разбираться.

    Кларенс Зеедорф родился 1-го апреля 1976 года (не так давно он отпраздновал свое 44-летие) в Суринаме и, когда ему было всего 5 лет, его семья эмигрировала в Нидерланды. Все свое свободное время мальчишка Зее проводил на улице, играя в футбол с более взрослыми парнями. По словам самого Кларенса, еще с тех времен у него зародился характер, именно в уличном футболе. В возрасте 10 лет он попал на просмотр в амстердамский Аякс и сумел обратить на себя внимание, после чего присоединился к одной из лучших футбольных академий мира.

    Уже в возрасте 16 лет и 242 дня он провел первый матч за главную команду Аякса, став самым молодым дебютантом за всю историю клуба. В том сезоне он провел 18 поединков во всех турнирах и забил один гол. В следующем сезоне-93/94 он уже сыграл 24 матча и забил четыре гола. А вот в легендарном и во многом определяющем для него сезоне-94/95 за 48 игр забил шесть голов и выиграл первую в своей карьере Лигу Чемпионов — и это все в возрасте 18/19 лет.  Причем в этом "золотом Аяксе" Луи Ван Гала Зеедорф играл ключевую роль и был системообразующим исполнителем. Думаю, многие прекрасно знают и даже помнят, как завершился тот финал Лиги чемпионов, в котором Аякс обыграл Милан с одним забитым голом в конце матча Патриком Клюйвертом.

    На Кларенса обратили внимание и уже в следующем сезоне он перешел в самый сильный чемпионат на то время — в Серию А. Сампдория заплатила за юного 19-летнего голландца 3,62 млн евро. На тот момент Сампа была действительно сильна. Там играли такие игроки как Роберто Манчини, Энрико Кьеза и многие другие. За сезон Зеедорф сыграл 32 матча и забил 3 гола. В этот период, по словам самого Кларенса, он научился адаптироваться к другой среде обитания, к совсем другому футболу и заложил фундамент для будущих успехов. Перед последней игрой сезона Фабио Капелло (который уже был назначен главным тренером Реала) подозвал к себе Зеедорфа и Карамбеу и спросил: "вы хотите поехать со мной в мадридский Реал?", на что Кларенс ответил: "секундочку… я только соберу свои вещи".

    И уже через неделю Зеедорф заключил контракт с Реалом. Капелло полностью изменил стиль игры команды и пополнил ее большим количеством новичков. Уже в первом сезоне Реал с Зеедорфом выиграл чемпионат Испании, а сам Кларенс был важнейшим звеном в центре поля, который выделялся невероятным футбольным интеллектом. Он был тем игроком, который держал нити игры в своих ногах, неоднократно переворачивал ход матчей, раздавал передачи и забивал просто сумасшедшие голы.  

    В следующем сезоне Зеедорф поднял над головой свой второй кубок Лиги Чемпионов. И вновь была обыграна итальянская команда с минимальным счетом 1-0. На этот раз был бит туринский Ювентус благодаря голу Предрага Миятовича. В конце следующего сезона Реал хотел обменять Зеедорфа на Зидана, но сделка сорвалась. А после того, как команду возглавил Гус Хиддинк, роль Кларенса уже была не столь значительной, поэтому трансфер в новую команду напрашивался сам собой. Переход в Интер состоялся благодаря Марчелло Липпи, именно он позвонил Зеедорфу и пригласил, а также сказал, что хочет использовать его под Роналдо и Виери. От такого предложения Зее не мог отказаться.

    В 2000-м году состоялся этот переход за баснословные на то время 25 млн. долларов. Но уже в начале сезона тренер, который его приглашал, был уволен. Зеедорф не получал достаточно игровой практики, но оставался настоящим профессионалом и на каждой тренировке выкладывался по максимуму. Чего только стоит его дубль в ворота Ювентуса, фантастические голы.

    А дальше в карьере Зеедорфа будут значащие 10 лет в Милане. "Россонери" провернули практически "сделку века" обменяв Франческо Коко на Кларенса Зеедорфа, да-да именно сделку века, за стареющего ненужного игрока Милан получил того, кто будет безальтернативным и одним из лучших на протяжение целого десятилетия. И уже с первого сезона 2002/2003 он впишет свое имя в историю футбола, как первый и до сих пор единственный футболист, который выиграл Лигу Чемпионов с тремя разными клубами.

    Образовав мощное трио полузащитников Зеедорф-Пирло-Гаттузо (наверное, лучшее в мире на то время) с не менее мощным нападением во главе с Шевченко, миланский клуб сметал всех на своем пути. Рассказывать про финал нет смысла, ведь он отложился в голове у каждого украинского болельщика, а памятный момент с забитым последним решающим пенальти Шевченко до сих пор перед глазами. Сразу после матча к Зеедорфу подошел журналист и начал спрашивать, понимает ли тот, что он побил рекорд и стал первым кто выиграл Лигу чемпионов с тремя разными командами, на что Кларенс не мог ответить ни слова, ведь он руками вытирал с лица слезы счастья.

    В следующем сезоне Зеедорф пополнил свою коллекцию трофеев и стал чемпионом Италии. Так же в сезоне 2003/2004 был один из лучших финалов Лиги Чемпионов в истории, с невероятным поворотом событий. Первый тайм Милан уверенно выиграл 3-0 и ни у кого, наверное, не было сомнений, что итальянский гранд снова станет победителем этого турнира, но футбол иногда бывает непредсказуемый, и те всем известные 7 минут перевернули ход матча с ног на голову, и заветный кубок поднимали футболисты Ливерпуля. Тем не менее, противостояние между Миланом и Ливерпулем на этом не закончилось, и уже в сезоне 2006/2007 итальянцы взяли реванш и добыли победу со счетом 2:1, а Зеедорф поднял свой 4-й ушастый кубок за карьеру. Сам игрок сказал, что после победы в полуфинале над Манчестер Юнайтед вся команда была уверена в том, что кубок достанется именно им. В конце того сезона Кларенс был признан лучшим полузащитником по версии УЕФА.

    В сезоне 2010/2011 Зеедорф сыграл ключевую роль в завоевании очередного и последнего на данный момент скудетто для Милана. В свои 34 года Зее провел на поле 40 матчей, забив 4 гола. Также Кларенс пополнил свою коллекцию Суперкубком Италии, где Милан обыграл Интер со счетом 2:1. Казалось бы, что на этой мажорной ноте можно было бы завершить карьеру, но Зеедорф захотел новый вызов и отправился покорять бразильский чемпионат в команду Ботафого. За два сезона в бразильской Серии А голландец провел 79 матчей, где забил аж 24 гола.  На этом блестящая карьера игрока Зеедорфа закончилась.

    Не совсем все удачно складывалось у него со сборной Нидерландов, за которую он провел 87 матчей.  Многие тренеры просто на просто игнорировали Кларенса, хотя как заявил сам игрок, он мог бы поставить рекорд по количеству матчей в сборной: "Я провел 87 игр за сборную, но при этом я там не играл 6 лет, я бы запросто поставил рекорд по количеству игр, если бы мне больше доверяли".

    И вот мы подошли к ключевому моменту, почему все-таки это самый недооценённый футболист в мире. Скажу сразу, что данный титул это лишь выдумка автора, но не безосновательная. Зеедорф за свою карьеру играл в 6-ти командах из 4-х чемпионатов. Он является чемпионом Нидерландов, Испании, Италии, обладателем кубков и суперкубков этих стран, 4-х кратным победителем Лиги Чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка. Во всех своих командах он выкладывался на полную и сделал весомый вклад в каждую из этих побед.

    Бывший партнер по Аяксу и сборной Эдвин Ван Дер Сар сказал, что нет позиции на футбольном поле, на которой бы не играл Зеедорф. Наверное, только на вратарской и то — он бы и с ней успешно справился. Его профессиональная футбольная карьера длилась долгих 20 лет, и мало кто из футболистов может таким похвастаться. Зеедорф никогда не отбывал номер, где бы не играл. Его футбольный интеллект, видение поля, умение диктовать темп игры, техника, культура паса и хороший поставленный удар влюбляли в себя миллионы болельщиков во всем мире. Зеедорф никогда не был замечен в скандалах, получил лишь две красные карточки за всю карьеру. Он всегда находил общий язык со всеми, с кем ему приходилось играть. В общей сложности на клубном уровне Зее провел 887 матчей, забив при этом 135 голов. Но он до сих пор находится в тени таких фамилий, как Марадонна, Пеле, Роналдо, Платини, Фигу, Шевченко,  Зидан, Лампард, Беккенбауэр, Джеррард, Тотти и многие другие, с кем ассоциируются понятие "лучшие футболисты в истории", хотя от части превосходит большинство из них по количеству игр, трофеев, званий и т.д. С чего и выплывает, что Кларенс Зеедорф получает от меня звание "Самый недооценённый футболист мира".

    Давайте еще раз посмотрим лучшие голы Зеедорфа:

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