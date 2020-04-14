Фан-сектор

Читатель Football.ua Андрей Вовк в рамках проекта Фан-Сектор рассказывает о своем кумире.

В европейском футболе существует немало команд, которые запомнились болельщикам яркой игрой в те или иные периоды своего существования. Некоторые из них сумели добиться определённых успехов. Но сейчас, так уж сложилось, эти команды играют в низших лигах своих стран или вовсе, как говорится в народе, распались. Данный материал посвящён как раз таким клубам.

Речь пойдёт о тех, кто стабильно выступал в высшем дивизионе в ХХІ веке, о тех, кого запомнили не только болельщики со стажем, но и более молодое поколение, о тех, кого помнят по футбольным симуляторам. Сейчас эти команды исчезли с радаров болельщиков. Как это произошло? Может ли ситуация наладиться? И если наладится, что от этого получим мы, любители футбола? Попробуем разобраться и ответить на эти вопросы в этой статье.

Бастия

В элите: 2000 – 2005, 2013 – 2017.

Лучший сезон: 2000 / 2001 (8 место).

Бастия обошла в турнирной таблице ПСЖ и Монако, которые в предыдущей кампании заняли 2-е и 1-е места соответственно, и получила право на участие в Кубке Интертото. Это был единственный еврокубковый опыт корсиканцев в ХХІ веке.

Лучшие матчи

Бастия–Лион–2:0. Уверенная победа над действующим бронзовым призёром чемпионата и будущим обладателем серебряных медалей сезона 2000/01 с невероятным бразильским голеодором Сонни Андерсоном, который стал лучшим бомбардиром первенства с 22 забитыми мячами. К слову, у Бастии тоже был свой бомбардир в том сезоне. Француз Фредерик Неэ наколотил 16 мячей и занял 3-е место в лиге по этому показателю.

Бастия–Тулуза–5:1. Единственную крупную победу футболисты Бастии одержали над спасшейся в итоге от вылета Тулузой.

В 2005 году Бастия покинула высший дивизион Франции, но через 7 лет сумела вернуться.

Также необходимо вспомнить сезон 2014 / 2015, когда Бастия вышла в финал Кубка французской лиги, уступив в финале ПСЖ.

Известные на весь мир

Майкл Эссьен (2000 – 2003)

Звёздный ганец начал клубную карьеру в Бастии. Именно там он проявил себя и отправился сперва в Лион, а затем – в Челси.

Александр Сонг (2004 – 2006)

На Корсике также начал делать первые футбольные шаги другой африканский талант. В итоге камерунец стал одним из ключевых игроков лондонского Арсенала и поиграл в Барселоне.

Джибриль Сиссе (2014 – 2015)

С французским форвардом – иная ситуация. Поиграв за Ливерпуль, Сандерленд и Лацио, Джибриль приехал в Бастию, чтобы помочь команде стабильно выступать в Лиге 1. Сиссе за время пребывания в клубе забил 2 мяча, а Бастия уверенно проводила игры в чемпионате, избежав неприятной борьбы за выживание.

Стоить упомянуть, что за Бастию с 2014 по 2016 год выступал бывший форвард донецкого Шахтёра Брандао. За корсиканцев бразилец провёл 36 матчей, сумев трижды расписаться в воротах соперников.

Былые заслуги

Обладатель Суперкубка Франции 1972, Кубка Франции 1980 / 1981, Кубка Интертото 1997.

Где сейчас

После вылета из Лиги 1 в 2017 году в связи с финансовой ситуацией Бастию отправили в один из низших дивизионов Франции. Сейчас корсиканцы выступают в Националь 2 – четвёртом по силе дивизионе, уверенно там лидируя.

Если вернутся в Лигу 1

Сейчас в элитном французском дивизионе нет ни одной корсиканской команды, однако Аяччо в ближайшем будущем может это исправить (сейчас команда находится на 3-й строчке в Лиге 2). В первую очередь, после возвращения Бастии ждём увлекательное корсиканское дерби Бастия – Аяччо и попытки повторения от корсиканцев сценария сезона 2000/01, когда "львы Фуриани" обошли в таблице Монако и ПСЖ. А почему нет?..

Болтон Уондерерс

В элите: 2001 – 2012

Лучший сезон: 2004 / 2005 (6 место).

Лучшие матчи

Болтон–Арсенал–1:0. Арсенал в том сезоне занял 2-е место, а Тьерри Анри, забив 25 голов, стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Болтон–Эвертон–3:2. Волевую победу над "ирисками", попавшими по итогам сезона в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, также можно занести Болтону в актив.

Болтон–Ливерпуль–1:0. Ливерпуль в сезоне 2004/05 выиграл Лигу чемпионов, на что, разумеется, ушло немало сил, и в чемпионате занял лишь 5-е место. Из-за худшей разницы мячей Болтон оказался строчкой ниже.

А вот самым удачным еврокубковым сезоном для "рысаков" стала кампания 2007/08. Тогда англичане сумели занять в группе 3-е место, пропустив вперёд Брагу и Баварию. В 1/16 финала был бит мадридский Атлетико, а вот стадия 1/8 оказалась непреодолимой для Болтона – Спортинг был сильнее.

Известные на весь мир

Юсси Яяскеляйнен (1997 – 2012)

У многих болельщиков Болтон ассоциируется именно с финским кипером. Яяскеляйнен провёл в команде все "элитные" сезоны ХХІ века и вместе с Алексом Финни является третьим по числу сыгранных матчей за "странников".

Юри Джоркаефф (2002 – 2004)

Француз переехал в Англию в статусе чемпиона мира и Европы, сыграв за Болтон 75 матчей и забив 20 голов.

Эль-Хаджи Диуф (2004 – 2008)

Сенегальский форвард, приятно удивив вместе со своей сборной весь мир в 2002 году, отправился в Ливерпуль, где по-настоящему проявить себя, несмотря на приличное количество сыгранных матчей, ему не удалось. А вот перейдя в Болтон, Диуф заиграл. Эта команда стала главной в его карьере. Кстати, Эль-Хаджи Диуф вошёл в символическую сборную Чемпионата мира 2002 по версии специального комитета ФИФА.

Николя Анелька (2006 – 2008)

Николя, как и Диуф, сумел забить за Болтон 21 мяч. Анелька является вторым самым дорогим входящим трансфером англичан. В 2006 году Фенербахче получил за француза 8,2 млн. британских фунтов.

Гари Кэхилл (2008 – 2012)

Все знают этого английского защитника по лондонскому Челси, но по-настоящему проявил себя Кэхилл в Болтоне, став одним из лидеров команды. После вылета в 2012 году "рысаков" из АПЛ трансферная стоимость игроков команды значительно уменьшилась и стало понятно, что Кэхилл пойдёт на повышение. Повезло Челси. "Аристократы" за мизерную сумму приобрели классного защитника на долгие годы.

Былые заслуги

Обладатель Кубка Англии 1923, 1926, 1929, 1958, Суперкубка Англии 1958.

Где сейчас

Сейчас у команды, откровенно говоря, всё плохо. Последнее место в Первой лиге (третий по силе дивизион Англии) и -12 очков штрафа.

Если вернутся в АПЛ

Если "белым" удастся решить все свои проблемы и вернуться в элиту английского футбола, ждём от команды стабильной игры на внутренней арене и в дальнейшей перспективе – неплохих выступлений в еврокубках, как в сезоне 2007/08.

Ганза

В элите: 2000 – 2005.

Лучший сезон: 2003 / 2004 (9 место)

Лучшие матчи

Ганза–Вердер–3:1, Бавария–Ганза–3:3. Очень удачные матчи "моряки" провели против будущего чемпиона и серебряного призёра. Что интересно, представитель победителя первенства стал лучшим бомбардиром (Аилтон, 28 мячей), второе место занял игрок Баварии Рой Маккай с 23-мя точными ударами, а вот замкнул тройку как раз представитель Ганзы Мартин Макс. Немец отличился 20-ю голами – феноменальный показатель для представителя команды из середины турнирной таблицы.

Известные на весь мир

Яри Литманен (2005)

Финский футболист провёл за Ганзу всего 13 игр, но само присутствие игрока такого калибра в команде уже вызывает восторг. Литманен – абсолютный рекордсмен сборной Финляндии по количеству матчей и забитых голов.

У Ганзы в этот период не было суперзвёзд, команда показывала неплохие результаты благодаря сильной командной игре.

Былые заслуги

Обладатель Кубка Интертото 1968, Кубка ГДР 1991; чемпион ГДР 1991.

Где сейчас

В данный момент Ганза находится на восьмом месте в Третьей лиге Германии и ещё имеет шансы на выход во Вторую Бундеслигу.

Если вернутся в Бундеслигу

Если команда вернётся в высший дивизион, всех болельщиков порадует противостояние двух клубов из бывшей ГДР – Унион Берлин против Ганзы (если берлинцы к тому времени останутся в элите).

Кайзерслаутерн

В элите: 2000 – 2006, 2011 – 2012.

Лучшие сезоны

2001 / 2002 (7 место)

До 6-го места, дающего право играть в Кубке УЕФА, "красные дьяволы" совсем немного не дотянули. Вердер расположился строчкой выше лишь благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Кайзерслаутерну пришлось довольствоваться путёвкой в Кубок Интертото. В это время в составе команды блистал Мирослав Клозе, забивший 16 мячей в чемпионате.

Лучшие матчи

Кайзерслаутерн–Боруссия Д–1:0. Победа над будущими чемпионами.

Кайзерслаутерн–Герта–4:1. В предыдущем сезоне берлинцы заняли 5-е место, а в сезоне 2001/02 – 4-е. Но, несмотря на такие солидны результаты, в гостях у Кайзерслаутерна Герта была бита по всем статьям.

2010 / 2011 (7 место)

Это был последний удачный сезон команды в Первой Бундеслиге в ХХІ веке. В турнирной таблице удалось финишировать выше таких команд как Вольфсбург, Шальке 04, Вердер, Штутгарт, Гамбург. Главным голеодором Кайзерслаутерна в том сезоне был хорват Срджан Лакич, забивший 16 голов.

Лучшие матчи

Кайзерслаутерн–Бавария–2:0. Уверенная победа над мюнхенцами, занявшими в итоге 3-е место и отправившимися в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Кайзерслаутерн–Шальке 04–5:0. Гельзенкирхенцы в том сезоне аж никак не выглядели мальчиками для битья хотя бы потому что выиграли Кубок Германии, разгромив в финале Дуйсбург 5:0.

2000 / 2001 (полуфинал Кубка УЕФА)

Немцы одолели ирландский Богемианс, греческий Ираклис, Рейнджерс, пражскую Славию и ПСВ, пропустив в финал Депортиво Алавес.

Лучшие матчи

ПСВ–Кайзерслаутерн–0:1. В первом матче ¼ финала Кубка УЕФА немцы выиграли с таким же счётом, поэтому в Нидерландах нужно было отстоять это преимущество. Получилось как нельзя лучше. Гол Марио Баслера с пенальти на 71 минуте решил судьбу двухматчевого противостояния.

2002 / 2003 (финал Кубка Германии)

В решающем матче Бавария одержала верх со счётом 3:1. А так выглядели составы финала:

Лучшие матчи

Кайзерслаутерн–Вердер–3:0. Полуфинальный матч Кубка Германии, пожалуй, можно считать лучшей игрой команды в том сезоне.

Известные на весь мир

Мирослав Клозе (1999 – 2004)

Мирослав Клозе с 16-ю голами является лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов мира. Кроме того, Миро – лучший бомбардир в истории сборной Германии (71 мяч), а по количеству проведённых матчей за Бундестим он уступает лишь легендарному Лотару Маттеусу. На весь мир Клозе заявил о себе на Чемпионате мира 2002, сумев 5 раз отличиться в воротах соперников. Тогда он выступал как раз за Кайзерслаутерн.

Марио Баслер (1999 – 2003)

Марио вернулся в родную команду после десятилетнего путешествия по Германии. О том, насколько важными были его мячи в ворота соперников Кайзерслаутерна, мы рассказали несколькими абзацами выше.

Юри Джоркаефф (1999 – 2002)

О Джоркаеффе мы уже упоминали в нашей статье, описывая звёзд, выступавших за Болтон. Но перед отъездом в Англию, Юри выступал в Германии за "чертей", отлично себя проявив: 17 голов в 67 матчах.

Былые заслуги

Победитель Чемпионата Германии 1951, 1953, 1993, 1998 (Кайзерслаутерн – единственный клуб Германии, который выиграл чемпионат (1998) на следующий сезон, после выхода из Второй бундеслиги); обладатель Кубка Германии 1990, 1996, Суперкубка Германии 1991, Кубка Интертото 1975, 1988, 1989.

Где сейчас

Сейчас команда расположилась на 14 месте Третьей лиги Германии.

Если вернутся в Бундеслигу

По возвращении "красных дьяволов" в элитный дивизион ждём интереснейшего и принципиальнейшего противостояния Кайзерслаутерна и Майнца 05 (если Майнц сумеет к тому времени не вылететь в Бундеслигу 2). Последние два дерби этих команд в рамках Бундеслиги датированы сезоном 2011 / 2012. Тогда соперники обменялись победами (дома Кайзерслаутерн выиграл 3:1, а в гостях проиграл 0:4).

Катания

В элите: 2007 – 2014.

Лучший сезон: 2012 / 2013 (8 место)

Этот сезон является для сицилийцев лучшим за всю историю их выступлений в Серии А наряду с кампаниями 1960/61 и 1964/65. В турнирной таблице "слоны" сумели опередить Интернационале, 5 раз подряд выигрывавший чемпионат в период с 2006 по 2010 год, и набрали рекордные для клуба 56 очков. Одним из лучших ассистентов того чемпионата стал игрок Катании Алехандро Гомес (7 голевых передач). Выше оказались лишь такие мастера как Марек Гамшик, Франческо Тотти и Борха Валеро.

Лучшие матчи

Катания–Лацио–4:0. Абсолютное превосходство на поле "красно-голубые" продемонстрировали в матче с командой, занявшей 4-е место в предыдущей кампании.

Катания–Сиена–3:0. Этот матч знаменателен не тем, что "слонам" удалось разгромить одного из аутсайдеров чемпионата, а тем, что аргентинский форвард Катании Гонсало Берхессио сумел оформить в том матче хет-трик.

Известные на весь мир

Алехандро Гомес (2010 – 2013)

Один из лидеров нынешней Аталанты свой европейский футбольный путь начинал на Сицилии. В 2010 году аргентинец перебрался в Катанию из Сан-Лоренсо. По количеству проведённых матчей (106) Катания является вторым клубом для Гомеса после Аталанты.

Былые заслуги

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Где сейчас

Сейчас Катания выступает в одной из групп Серии С (третий по силе дивизион в Италии), расположившись на 6-ом месте среди 20-ти команд.

Если вернутся в Серию А

Многие знают Катанию по сицилийскому дерби с Палермо. Но Палермо, к сожалению, прекратил существование из-за финансовых проблем. Зато в Серии А сейчас выступает Кальяри, и матч Катания – Кальяри (Дерби Сардинии и Сицилии) точно должен вызвать интерес у болельщиков.

Андрей Вовк, читатель Football.ua

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