Фан-сектор

В рамках проекта "Фан-сектор" читатель Football.ua Артем Вовкобой рассказывает о Даррене Андертоне.

Даррен Роберт Андертон родился 3 марта 1972 года в Саутгемптоне. Карьера этого крайнего полузащитника началась в команде Итчен Сайнтс. В первом матче Андертона клуб уступил соперникам 0:15, однако это не отвернуло героя статьи от футбола. Даррен с детских лет выделялся высокой скоростью, и его отец благодаря знакомству с Дэйвом Херстом, директором молодежки Портсмута, сумел договориться о просмотре для сына, и тот сумел показать себя, пробившись в команду. Уже в первом матче он забил после выхода на замену, а через две недели сломал ногу и по приказу врача команды скакал на костылях двадцать кругов, пока остальные тренировались.

В девятнадцать лет Даррен достиг с Портсмутом полуфинала Кубка Англии, приняв непосредственное участие в победах над Лейтон Ориент и Мидлсбро, забил Ливерпулю в полуфинале за 10 минут до конца, но Портсмут упустил преимущество и проиграл в переигровке в серии пенальти. Ранее на тренировку юношеской команды Портсмута пришел тренер основы Алан Болл, который заметил, что игроки увлекаются игрой внешней стороной стопы и крикнул: "Если хотите выделываться, то валите к чертовой матери в Тоттенхэм!» Забивая Ливерпулю, Андертон обработал мяч именно так, как запрещал Болл, и через два месяца перешел в Тоттенхэм за два миллиона фунтов. Андертон получил контракт на четыре года, зарплату в три тысячи фунтов в неделю, двести тысяч в качестве подъемных, BMW и квартиру на северо-западе Лондона. Также в 1992-м году Даррен получил вызов в молодежную сборную Англии, за которую отыграл 12 матчей и забил 5 голов. Андертон с ходу занял место в основе Тоттенхэма, но в конце сентября прилег на операцию, в декабре вернулся на поле, в феврале забил дебютный гол в высшем дивизионе, поучаствовав в победе над Саутгемптоном (4:2). Всего в первом сезоне в АПЛ Даррен сыграл 32 матча, забил 6 мячей и отдал 11 голевых передач. В следующем сезоне он повторил результат в 6 забитых мячей за сезон, что помогло ему дебютировать в сборной Англии в матче против Дании. В сезоне-1994/1995 Андертон в 37 матчах забил 5 голов и отдал 14 голевых передач (уступив по этому показателю только легенде Саутгемптона Мэтту Ле Тиссье) и летом заинтересовал МЮ, который искал замену Андрею Канчельскису, но после уговоров президента клуба Даррен принял решение остаться.

К сожалению, следующий клубный сезон для него не удался — до сентября он играл с болью в паху, врачи Тоттенхэма утверждали, что это пройдет через пару недель, но в сборной у Даррена обнаружили грыжу, из-за которой он пропустил 7 месяцев и рисковал пролететь мимо домашнего для Англии Евро-1996, но Венейблс вызвал его и доверял, выпуская в основе в каждом матче. Андертон сполна его отблагодарил за доверие: в игре против сборной Шотландии он ассистировал Гаскойну в том самом голе, после его удара Шерингем забил 4-й мяч в ворота Нидерландов, а в матче полуфинала против Германии именно он мог вывести сборную Англии в финал, но в самом начале овертайма пробил в штангу при пустых воротах. Забей тогда Даррен — и по правилу золотого гола Англия прошла бы в финал, но дело дошло до серии пенальти, где победу праздновали немцы. По возвращении в Тоттенхэм Андертону предстояла новая операция, вдобавок нанятый клубом эксперт решил, что у Даррена одна нога короче другой, что обуславливало склонность к травмам. Даррену дали ортопедические стельки, но через два месяца он вернулся на поле и сразу порвал подколенное сухожилие. Оказалось — ноги одинаковые. В 1997 году Тоттенхэм возглавил швейцарец Гросс, который заявил Даррену: "Травмы только у тебя в голове". Случилось это после того, как игрок в очередной раз пожаловался на боль во время тренировки. После выхода на поле в следующих матчах, будучи травмированным, у Даррена обнаружилось внутреннее кровотечение и он вылетел на 4 месяца, рискуя пропустить мундиаль. После восстановления Андертон играл в резерве Тоттенхэма, позже вышел в последних трех матчах АПЛ, помог спасти клуб от вылета и попал в расширенную заявку на ЧМ-1998. В конкурентах Андертона числились Дэвид Бекхэм и Рэй Парлор, однако последний из-за неуважения к вере Ходдла и надменного отношения к целительнице Эйлин Дрюэри не попал в заявку, уступив место Андертону.

Даррен, по мнению большинства, должен был быть дублером Бекхэма, но, ко всеобщему удивлению, тренер сборной Гленн Ходдл предпочел выпускать в основе Андертона, поскольку "его навесы не хуже, но он лучше, чем Бекхэм, отрабатывает в обороне". У Ходдла на тот момент не было возможности прочитать в комментариях на Football.ua, какой он физрук и зачем выпускать пациента при живом Бекхэме, поэтому Андертон в каждом из матчей выходил в основе, забил Колумбии, закрыл фланг в матче с Аргентиной после удаления Бекхэма, вышедшего в центре поля, но дальше из-за злополучной серии пенальти Англия не прошла. Зато Андертон на радостях выдал хороший сезон в клубе, в 32 матчах лиги оформив 3+9 результативных действий, забив невероятный гол Лидсу и помог команде победить в кубке английской лиги. Из-за травм Даррен пропустил большую часть сезона-1999/00 и Евро-2000, провел скомканный сезон-2000/01, но через год под руководством Глена Ходдла принял участие в 35 матчах в лиге, хотя после каждой игры приходилось из-за болей держать ноги в ледяной воде и играть в прямом смысле "на уколах". При этом каждое лето Андертоном интересовались другие клубы: летом 2001-го он был близок к переходу в Ливерпуль, через год его звал Лидс Юнайтед Терри Венейблса, в 2003-м звал обратно Портсмут, так же было предложение от Вест Хэма — от всех Андертон отказывался, надеясь продолжать карьеру в Тоттенхэме. Клуб его за это своеобразно "отблагодарил»" — сезон 2003/04, который Даррен начал как основной игрок (но потерял место в составе из-за ухода Ходдла), стал для него последним в лондонском клубе, за который он сыграл 364 матча и забил 51 гол. Клуб банально решил не продлевать контракт с легендарным игроком, отдавшим клубу 12 лет, причем оповестил об этом письмом. Не лучшая награда за лояльность (на заметку Харри Кейну и Деле Алли).