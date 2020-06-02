Фан-сектор

Читатель Football.ua Виктор Жигулин рассказал о первых иностранных футболистах в украинском первенстве.

Легионеры в украинском футболе появились сразу же в первом розыгрыше чемпионата. Все они были представителями бывших советских республик. Формально эти футболисты являлись легионерами, но, как принято говорить, из ближнего зарубежья. Среди них встречались и сильные, и слабые игроки, но в данном материале речь пойдет о других спортсменах. Пусть что не говорят, но футболисты из постсоветского пространства та тот момент еще были "своими". Привыкли так, поэтому они не воспринимались как иностранцы. Именно поэтому представляю вашему вниманию пять самых первых представителей украинского футбола из, так называемого, дальнего зарубежья.

Андреас Зассен (Днепр)

Первым "настоящим" легионером в украинском футболе стал немецкий полузащитник Андреас Зассен, который на три недели раньше дебютировал в чемпионате, чем второй иностранец из этого списка. Андреас родился 14 января 1968 года в Эссене. В юношеские годы он выступал за Шварц-Вайс и считался одним из самых перспективных футболистов Западной Германии. Он постоянно вызывался в юношеские сборные Германии разных возрастных категорий. Первым клубом в его профессиональной карьере стал Шварц-Вайс, но вскоре он перешел в Байер 05 из Юрдингена, за который сыграл 66 матчей в немецком чемпионате и забил 12 голов. Его игрой восхищались и пророчили блестящую карьеру в сборной, но мало кто знал о его пристрастии к алкоголю. Злоупотреблял спиртосодержащими напитками Андреас с самого начала своей карьеры. Сначала это были ночные попойки с партнерами по команде, однако те могли вовремя остановиться, а Зассен меры не знал.

Летом 1993 года Зассен перешел в Гамбург, выступавший в первом дивизионе. В команде поверили в его талант и надеялись, что переход в топ-клуб заставит Андреаса пересмотреть свои взгляды на выпивку. Но стало только хуже. Начались постоянные нарушения режима, пьяные скандалы. О сборной уже никто не говорил. Через год клуб расторг с ним контракт, и Зассен оказался в Динамо из Дрездена. Там у него также ничего не получилось.

В начале 1995 года он пошел на авантюру, подписав контракт с днепропетровским Днепром. Украина 90-х не была той страной, где можно было избавиться от алкоголя. В Днепропетровске Зассен продолжал свои попойки. В чемпионате Украины он дебютировал 24 мая в Тернополе против Нивы, отыграв полный матч. Всего в том сезоне немец провел пять матчей, а в первой части кампании-1995/96 он появился на поле шесть раз.

В 1996 году Зассен уже играл за клуб второй бундеслиги Ваттеншайд, но уже на первом тренировочном сборе команды в Португалии он попал в очередной пьяный скандал, что повлекло за собой развод с женой. Его карьера футболиста закончилась в 29 лет. Никто не хотел видеть пьяницу в составе. Семь лет постоянной смены работы и беспробудного пьянства после ухода из футбола, тюрьма за драку с полицейским с применением оружия — таков финал жизни одного из самых талантливых полузащитников первого поколения футболистов объединенной Германии. Он умер в родном Эссене в октябре 2004 года в возрасте 36 лет, проведя 14 дней в коме после сердечного приступа.

Насер Аль-Саухи (Динамо Киев)

Вторым оказался представитель Кувейта Насер Аль-Саухи. Он родился 24 августа 1974 года. На высшем уровне начал играть в местном клубе Аль-Тадамон на позициях полузащитника и нападающего. Весной 1995 года администратор киевского Динамо Александр Чубаров побывал на матчах чемпионата мира U-20 в Катаре. По пути он встретился с Валерием Лобановским, который с 1994 по 1996 года тренировал сборную Кувейта. Он посоветовал присмотреться к Аль-Саухи. Игрок Чубарову понравился, и его пригласили в Динамо. Насер прибыл в Киев в сопровождении своей мамы, требовавшей чуть ли не пятикомнатную квартиру. Так же ее возмущало множество красивых девушек без паранджи. Испугалась она за судьбу своего сына.

До конца сезона-1994/95 Аль-Саухи сыграл один матч за Динамо-2 в первой лиге (13 июня против Буковины 83 минуты), и один поединок за основную команду. Это произошло 15 июня в домашнем матче против Николаева. При счете 4:0 он вышел на замену на 53-й минуте, заменив Скаченка.

По ходу тренировочного процесса он показал, что может закрепиться в команде. По словам Чубарова, игрок был талантливый. Хорошо играл в отборе и имел не большой процент брака. Киевляне хотели купить его, но руководство Аль-Тадамона не хотело этого делать. Они были согласны только на полугодичную аренду за полмиллиона долларов. Суркиса такой вариант не устраивал, и Насер вернулся в Аль-Тадамон, где играл до 2004 года. 24 октября 2000 года он дебютировал в составе сборной Кювейта, сыграв в ее составе 5 игр и забив один гол. Были слухи, что, играя в Кувейте, он попал под влияние исламистов и начал принимать наркотики. В июле 2004 года Насер умер.

Жан-Рене Мафумба (ЦСКА-Борисфен)

Третьим легионером стал представитель тогда еще Заира нападающий Жан-Рене Мафумба, ставшим первым чернокожим футболистом в чемпионате Украины. Откуда он вообще появился в составе ЦСКА-Борисфена известно только тем людям, которые его приглашали в команду. Известно только, что он родился 11 октября 1969 года в Заире. В команду он пришел перед сезоном-1995/96.

В чемпионате Мфилю (именно под таким именем, а не Жан-Рене, он значился в заявке) сыграл в двух матчах. 2 августа он вышел на замену на 84-й минуте против запорожского Маталлурга при счете 1:0, а 6 августа на 72-й против Шахтера при счете 3:0. Оба раза он менял Андрея Гусина.

Но в Украине Мафумба не понравилось, и его агент устроил его в клуб пятого дивизиона Германии – Пархимер. За полтора года он сыграл 40 матчей (7 голов). Потом был сезон в еще одном германском клубе Шёнберге. Дальше не известно закончил ли он играть в 1999 году или просто исчез со всех радаров.

Так же в заявке ЦСКА-Борисфен на кампанию-1995/96 числился легионер из Перу полузащитник Янис Рамирес, но за команду он не сыграл ни одной минуты. В том же сезоне за Ворсклу играл футболист из США Луис Бербари. В чемпионате он сыграл 23 матча и забил два гола, но тогда полтавский клуб выступал в Первой лиге.

Эмерсон Луис Фирмино (Днепр)

Четвертым по счету легионером стал бразилец Эмерсон Луис Фирмино. Он родился 28 июля 1973 года в Кампинасе, что в штате Сан-Паулу. На профессиональном уровне начал выступать в 1990 году, сыграв один матч в составе Сан-Паулу. За первую половину следующего года Эмерсон поиграл за Гуарани, итальянский Беллинцаго, а летом пришел в немецкий Гамбург.

В Германии он провел четыре поединка за основную команду и 30 за фарм-клуб. Летом Фирмино перешел в другой немецкий клуб, выступавший в Оберлиге – Хольштайн. Сыграв 25 матчей за сезон (10 голов), он вернулся на родину в Васко да Гама. Также Эмерсон поиграл в Японии, где провел 8 поединков и забил 12 голов, а в начале 1996 года он пришел в Днепр, став первым бразильцем в истории чемпионата Украины.

"Как он мучился от холода! — вспоминает партнер Фирмино Сергей Нагорняк. — Ему по пять одеял приносили, чтобы не замерз. Еда ему наша не нравилась, так администратор бегал ему бананы покупать. Но когда солнышко вышло, трава позеленела, он стал показывать неплохую игру. Быстрый парень, как тот "Мерседес", техничный. Топчиев все злился, что на тренировках Эмерсон своими финтами его то в одну, то в другую сторону "качает". К нашим шуткам относился спокойно. Уже потеплело, а ему все валенки давали, мол, на, Эми, выходи в них на поле. "Да нет, я уже привык к холодам", — отвечал он. Словом, добавил парень "изюма" в наш футбол".

В команде он получил прозвище "Мерседес". Фирмино стал первым легионером, который заиграл в нашем чемпионате. За полгода он провел 14 матчей и забил 7 голов. Главным козырем Эмерсона была его бразильская техника, которая в те далекие годы ставила в тупик украинских защитников, не привыкших еще к такой манере игры. С Днепром он выиграл бронзовые медали, и летом того года уехал в немецкий Санкт-Паули. Через сезон Эмерсон был уже в нидерландском Маастрихте, где отыграл четыре года, а дальше футболиста ожидало скитание по клубам и странам. За свою карьеру Эмерсон успел поиграть в 20 командах и 10 странах, среди которых были Катар, Китай и Гондурас. В Катаре ему удалось завоевать серебряные медали чемпионата. Карьеру он завершил в 2013 году, и начал работать тренером в тренажерном зале.

Велин Кефалов (Ворскла)

Зимой 1997 года в Украине появился пятый легионер, которым оказался болгарин Велин Кефалов. Он родился 18 сентября 1968 года в Казанлике. С 1985 Велин начал играть за местный клуб Розова Долина, в составе которого провел семь сезонов, сыграв 200 матчей и забив 12 голов. В 1992 году он перешел в Этыр, в составе которого выиграл чемпионат и кубок Болгарии, а потом его пригласили в полтавскую Ворсклу, дебютанта высшего дивизиона Украины. Контракт был заключен на один год.

В Полтаве болгарин заиграл. Его дебют состоялся 11 марта 1997 года в матче против Карпат (0:0). До конца чемпионата он играл почти во всех матчах и вместе с командой стал бронзовым призером. А потом произошла травма. После восстановления он потерял свое место в основе и в декабре 1997 года вернулся в Этыр.

Всего за Ворсклу он провел 17 поединков. В 2001 году Кефалов завершил карьеру игрока, проведя в высшем дивизионе Болгарии 125 матчей, забив в них 32 гола. После этого он приступил к тренерской деятельности. В 2010 году он, будучи ассистентом тренера Литекса, выиграл золото чемпионата. А в следующей кампании, уже занимая пост главного тренера Этыра, привел команду к чемпионству.

Интересно, что первым легионером из дальнего зарубежья, сыгравшим в еврокубках стал болгарин Ибрям Юсуф Даил. Он родился 4 ноября 1971 года. До лета 1997 года Даил выступал за Этыр, из которого и перешел в Ворсклу, завоевавшую право играть в кубке УЕФА. Там полтавчане сыграли четыре матча, и во всех отыграл болгарский защитник. За сезон он провел 15 матчей в чемпионате Украины, после чего вернулся в Болгарию.

Виктор Жигулин, читатель Football.ua