Фан-сектор

Читатель Football.ua Антон Левтринский в рамках проекта Фан-сектор рассказал о продукте иванофранковской школы футбола.

Трудно предположить, что прошло уже 8 лет со дня смерти Николая Волосянко. За свою карьеру Николай успел поиграть за 10 клубов и дебютировать в сборной Украины.

Николай родился в 1972 году в Ивано-Франковской области и первые футбольные шаги делал под руководством Ивана Краснецкого (в последствии Ричарда Гуцуляка и Тараса Белея) в ДЮСШ Прикарпаття. Учась в 10-м классе, он дебютировал в 1989 году во Второй лиге Чемпионата СССР. Молодой защитник, в первом же сезоне отыграл 10 игр. Через год, один из тренеров киевского Динамо Виктор Колотов увидел в нем перспективного игрока и пригласил в Динамо. Само собой, в те года отказаться от такого предложения было трудно и Николай с радостью стал частью киевского клуба. Однако, в этом году он так и не навязал кому-то конкуренцию и не отыграл ни одного матча. Травмы? Нет, Николая призвали в армию и он отбыл в киевский СКА.

СКА тогда так же вступал во втором дивизионе Чемпионата СССР и Волосянко стал сразу основным защитником, отыграв 63 мачта и забив 2 гола.

“Между прочим, уровень второй лиги чемпионата СССР был довольно серьезным. Там много сильных футболистов доигрывали, выступали такие команды, которые сейчас в высшей лиги чемпионата Украины присутствуют. Мне кажется, что даже нынешняя первая лига чемпионата Украины по уровню в подметки не годится второй всесоюзной лиге “.– вспоминал Николай.

Когда СССР развалился, Николай принял решение вернуться в Прикарпатье, которое стартовало в группе Б высшей лиги Чемпионата Украины. Как оказалось, клуб не был готов к суровым реалиям украинского футбола. Руководству не хватило опыта, коллектив начал делиться на правых и неправых. По итогу чемпионата, Прикарпатье заняло предпоследнее место и выбыло в Первую Лигу.

Тем не менее, под руководством Ивана Краснецкого (ушел с поста главного тренера после 10-го тура ,а после Юрия-Йосифа Шулятицкого), Волосянко получил такую нужную для молодого паренька игровую практику аж в 54 играх. А в очной встрече против киевского Динамо (0-0), Волосянко заметил Анатолий Пузач. Но возвращение в киевское Динамо состоялось не сразу, а транзитом через Борисфен и его правопреемника – ЦСКА-Борисфен, за который Николай играл с 1993 по 1996 год.

В Борисфене, главный тренер Виктор Колотов вообще доверил 21-летнему футболисту капитанскую повязку и неспроста! Николай был одним из лидеров первого борисфеновского призыва. Под конец сезона, у Николая начались травмы и уже новый главный тренер Владимир Бессонов просил Эрванда Сукиасяна подменять Волосянко как капитана.

Если в Борисфене, у Николая была более менее статистика защитника (35,5), то в ЦСКА-Борисфене, Волосянко забил аж 12 голов за 70 игр! Но и выходил он иногда не только в защите, а и на фланге полузащиты. Одной из лучших игр Николая за ЦСКА-Борисфен смело можно назвать противостояние против донецкого Шахтера 6 августа 1995 года. Это был 4-й тур Чемпионата Украины и скромная, крепкая армейская команда отправила в ворота Шуткова 4 безответных мяча. В этой игре, выйдя с капитанской повязкой, Волосянко записал на свой счет дубль.

Перейдя в Динамо в 1996 году, Николай провел наверное единственные 2 сезона на самом высшем уровне! Однако, ему была отведена лишь роль запасного. Олега Лужного и Сергея Шматоваленко молодой парень был не в силах потеснить. Да и сам Николай все понимал и не сильно переживал по этому поводу.

“А что поделаешь? Не все 22 футболиста могут играть. Были 11 корефанов, которых подвинуть с состава можно было, если он не дай Бог травмировался. “– отмечал Волосянко.

Немного не радостная ситуация помогла Николаю дебютировать в еврокубках. Накануне квалификации Лиги Чемпионов против венского Рапида, в матче Чемпионата Украины, повреждения получили основные защитники киевлян Олег Лужный и Сергей Шматоваленко. Соответственно, при таких потерях, место в старте Волосянко читалось на все 100%. Так и случилось, Николай отыграл весь матч, который стал скорее бенефисом главного арбитра Андерса Фриска, который принимал очень много неоднозначных решений в одну сторону. Как итог, проигрыш 2-0 на выезде. После игры, бенефис был уже у разъяренного Йожефа Сабо, разбившего от злости стеклянную дверь в одно из помещений стадиона Эрнст Хаппель, рассказывающего на пресс-конференции про предвзятое судейство, про заговор против киевского Динамо….

Через шесть дней, 13 августа 1996 года в товарищеской игре, сборная Украины должна была принимать литовцев. Несмотря на роль глубокого запасного и игры в основном за динамовский дубль, Николай получил вызов от Йожефа Сабо (который в те времена совмещал и сборную, и главную команду Динамо). Из 18 вызванных на эту встречу игроков, 10 представляли киевское Динамо. Йожеф Йожефович, хотел выстроить игру вокруг тех игроков, которых он хорошо знает за клуб. Имея колоссальное территориальное преимущество, уйму растранжиренных моментов наши разбили литовцев 5-2 на мало заполненном Олимпийском. Свои 13 минут получил и Волосянко, заменивший на 77 минуте Сергея Леженцева. Этот матч стал первым и единственным в активе защитника.

Казалось бы, ничего не предвещало беды. Дебют в сборной, гарантированное место в старте Динамо на 3-4 игры. Только играй и доказывай, что достоин выходить из тени динамовских старожилов. Но ответная домашняя игра против Рапида стала полным провалом не только для клуба, но и Николая, из-под которого были забиты 2 гола. Домашний проигрыш 2-4 поставил крест на групповом этапе Лиги Чемпионов. Да, у динамовцев было полное ЧП с кадрами, травмированы были еще и Шевченко, Косовский, Дмитрулин…Йожеф Сабо уже после игр жаловался, что с теми, кто имеются, сыграть как надо было крайне сложно. Но виновными после игры, оказались Николай Волосянко и Виктор Леоненко. Первый – за провальный матч в обороне, второй – за расточительство убойных моментов.

“Ребята у нас молодые, психологически неустойчивые. Как только пропускают гол, происходит разлад в их действиях, они уже не могут собраться. Потом второй, третий мяч, и на этом футбол закончился. Хотя Волосянко было поручено следить за Ивановым при стандартных положениях, отыграл он безобразно. Я уже говорил, что мы с трудом собрали 11 человек.

Я могу хоть сегодня уступить свое место. Но я бы не стал делать поспешных выводов: команда у нас все же есть. Если я останусь у ее руля, то обязательно проведу омоложение коллектива. Потому что вы, журналисты, до такой степени вознесли Леоненко, что когда он забивает два гола деревенской команде, его провозглашают лучшим футболистом мира. А сегодня он что сделал?” – возмущался Сабо.

Что интересно, деревенской командой Йожеф Йожефович обозвал сборную Литвы, которой 8 дней назад Виктор Леоненко забил 2 гола. Видимо Сабо сорвало крышу от того, как форвард транжирил момент один за другим.

С сезона 1997-1998 главным тренером Динамо становится Валерий Лобановский, но и он не видит Николая игроком основного состава. Лишь изредка выходя на замену, и то, чаще всего под занавес встреч потянуть время. Поддерживал форму и набивал статистику Волосянко в Динамо-2 и Динамо-3. Но именно этот сезон стал эмоционально запоминающимся для Николая в футболке Динамо. Особенно этому поспособствовало удачное выступление киевлян на евроарене. Легко пройдя в квалификации валлийский Барри Таун (2-0 и 4-0), киевляне ощутили сопротивление датского Брондбю (2-4 и 1-0). Дважды в этих играх Волосянко менял отпахавшего Олега Лужного за пару минут до конца игры. Попав в группу к ПСВ, Ньюкаслу и Барселоне, Николаю посчастливилось поучаствовать в обоих разгромах каталонского гранда.

Что в Киеве, что в Барселоне, Николай отыграл 30 минут выходя на замену во втором тайме. Меняя Олега Лужного, Николай продолжал дело своего коллеги, носясь по бровке, отдавая точные передачи на партнеров. По сравнению с матчами годичной давности против Рапида, Николай не растерялся, каши не испортил, помогая с партнерами по амплуа сохранить ворота Шовковского на замке.

“Понимаете, у своего времени есть свое время. А результаты — нюансы. Там играли тоже сильнейшие в свое время игроки — Ривалдо, Фигу. Просто в тот день, мы были лучше и сильнее, так же как, например, год назад намного лучше нас был Рапид.” – говорил Николай.

За 2 сезона проведенных в Динамо, Николай дважды стал чемпионом Украины и 1 раз обладателем Кубка. А вот со статистикой за основную команду было мягко говоря не очень. 10 игр и 1 гол (в ворота Таврии (3-0)).

Возможно, Николай и далее довольствовался бы ролью запасного, но после завершения сезона 1997-1998 у него состоялся разговор с Валерием Лобановским, после которого Волосянко принял решение искать стабильную игровую практику. Удача улыбнулась Николаю сполна и следующие 4 года, он был не только основным игроком мариупольского Металлурга, киевского ЦСКА и Арсенала, но и снова поучаствовал в сезоне 2001/02 в еврокубках с армейцами! А в Арсенале Волосянко был капитаном до тех пор, пока команду не возглавил Вячеслав Грозный. Он сразу дал понять, что не рассчитывает на него. Бывший тренер Металлурга Николай Павлов, до сих пор с теплотой вспоминает одну историю связанную с Николаем.

“Когда тренировал Мариуполь, только благодаря игроку команды Николаю Волосянко узнал о празднике Дня Cвятого Николая. Как-то у нас были предновогодние сборы в Пуще-Водице. Капитаном команды был Сергей Дирявка, но он постеснялся подходить, и тогда ко мне пришел с просьбой отпроситься на два дня Николай Волосянко. Он рассказал, насколько это важный праздник для детей, даже важнее, чем Новый год, поэтому попросил отлучиться, чтобы поздравить дочек. В итоге я отпустил всех киевлян, семейных, домой на этот праздник” - вспоминал Николай Павлов

После киевского Арсенала, 30-летний Волосянко уже можно сказать не играл, а доигрывал. На правах свободного агента он перешел в первый зарубежный клуб в своей карьере – новороссийский Черноморец. Но тут вмешалась травма. Из подписанного на год контракта Волосянко выпал на пол года, успел принять участие лишь в 13 играх и расторг его по обоюдному согласию. Вернулся в Украину…В течении 2-х лет, вплоть до завершения карьеры игрока, Николай дважды возвращался в Борисфен (где и завершил карьеру в 2004 году), играл за луцкую Волынь и за их фарм-клуб Иква, но суммарно не провел и 25-ти игр за эти команды.

В последствии Волосянко раздумывал, что, возможно, и рано завершил карьеру — в 32 года. Но о решении не жалел. Да и заранее знал, что все равно продолжит жить футболом.

“Посчитайте, начиная с молодых лет и до завершения карьеры, проходит 15—20 лет — одна треть всей жизни! Как после этого отойти от футбола?” – возмущался Волосянко.

Так сложилось, что в последствии образовался тренерский тандем – Степан Матвиив в качестве главного тренера, а Николай Волосянко с Андреем Анненковым – его помощники. В таком составе они работали в Борисфене (2005-2006), донецком Металлурге (2006), Княже (2007-2008) и Прикарпатье (2008).

После такого опыта, Волосянко принял решение самостоятельно начать с ДЮСШ Арсенал. Отработав 2 года, он передал руководство Александру Галдецкому. Последним тренерским опытом стала ФК Буча-2, которая лидировала в своей группе, когда внезапно произошло несчастье…

6 июня 2012 года Николай Волосянко скончался во сне от сердечной недостаточности в возрасте 40 лет. Это событие повергло всех в шок. Друг Николая, Андрей Анненков не мог поверить в случившееся:

“Жалоб на здоровье от Коли мы не слышали. А тут прилег поспать — и такое произошло..."

Похоронили Николая 9-го июня в селе Подлужье Ивано-Франковской области. У него осталась жена и сын Владислав, который занимался футболом, но в итоге не пошел по стопам отца. Он является гостем Турнира памяти Николая Волосянко и вручает главный приз победителю.

Поиграв за разные клубы, можно смело сказать, что хоть трофеев он и добился с киевским Динамо, но по-настоящему звездой был в том легендарном ЦСКА-Борисфене Михаила Фоменко. Клуб, который прожил очень мало, ворвался в свое время в элиту и заставлял грандов украинского футбола с ним считаться. А какой был подбор футболистов! Николай Волосянко, Сергей Дирявка, Олег Кузнецов, молодой и непробиваемый Виталий Рева, еще в роли нападающего Андрей Гусин, Сергей Федеров, Эдуард Цихмейструк, Виталий Пушкуца. Грубо говоря, это были молодые, талантливые футболист с одной ярко выраженной звездой – Олегом Кузнецовым. В последствии, практически все молодые футболисты заявили о себе, были на главных ролях в своих будущих клубах. Хоть и ненадолго, Николай Волосянко тоже этого добился, но, то ли веры в себя, то ли веры в него ему не хватило чтоб раскрыть весь свой потенциал.