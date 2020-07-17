Фан-сектор

Андрей Вовк в рамках проекта Фан-сектор рассказывает о футболистах, сумевших забить минимум четыре гола в одном матче на больших турнирах национальных сборных.

Одним из самых запоминающихся событий последнего чемпионата мира стал хет-трик Криштиану Роналду в матче с Испанией. Этот поединок поистине стал украшением турнира. А вот четыре гола в одной игре на том чемпионате не удалось забить никому, но ранее подобное достижение уже покорялось нескольким футболистам. И не только на чемпионатах мира, но и на других больших турнирах сборных. Давайте вспомним подробнее, как и когда это было.

Эрнест Валимовский (Польша)

Достижение: 4 гола.

Время: 65 минут.

Турнир: чемпионат мира – 1938.

Стадия: 1/8 финала.

Матч: Бразилия — Польша – 6:5.

На 89 минуте игры Валимовский сделал счёт 4:4 и матч перешёл в дополнительное время, где польский нападающий забил ещё один мяч, однако этого не хватило для того, чтобы пройти дальше.

Адемир (Бразилия)

Достижение: 4 гола.

Время: 41 минута.

Турнир: чемпионат мира – 1950.

Стадия: финальная группа.

Матч: Бразилия — Швеция – 7:1.

В финальной группе для бразильцев всё начиналось очень хорошо: победы 7:1 и 6:1 в матчах со Швецией и Испанией соответственно. Однако в последнем туре «селесао» уступили Уругваю, который и стал чемпионом. Всего на том мундиале Адемир сумел отличиться восемь раз, выиграв бомбардирскую гонку турнира. В тридцати девяти матчах за Бразилию Адемир забил тридцать два мяча, то есть в среднем 0.82 гола за игру. Среди десяти лучших снайперов в истории «пентакампеонов» выше этот показатель лишь у легендарного Пеле.

Шандор Кочиш (Венгрия)

Достижение: 4 гола.

Время: 75 минут.

Турнир: чемпионат мира – 1954.

Стадия: групповой этап.

Матч: Венгрия:ФРГ – 8:3.

Венгрия с ФРГ затем сыграли в финале, где сильнее оказались немцы. Шандор Кочиш с одиннадцатью голами стал лучшим бомбардиром турнира. Через четыре года его достижение превзошёл француз Жюст Фонтен, сумевший забить тринадцать мячей. Третье место по количеству забитых голов на одном мундиале занимает Герд Мюллер, десять раз поразивший ворота соперников ФРГ на чемпионате мира – 1970. Среди игроков, забивших за национальную сборную пятьдесят и более голов, лишь у троих средний показатель точных ударов за матч превышает единицу. Это Шандор Кочиш (68 / 75), Герд Мюллер (62 / 68) и датчанин Поуль Нильсен (38 / 52).

Жюст Фонтен (Франция)

Достижение: 4 гола.

Время: 73 минуты.

Турнир: чемпионат мира – 1958.

Стадия: матч за 3-е место.

Матч: Франция — ФРГ – 6:3.

Проиграв в полуфинале сборной Бразилии с Пеле в составе, французы отгрузили шесть мячей в ворота ФРГ и выиграли бронзовые медали. На стадии группового этапа «трёхцветные» забили семь голов парагвайцам, а Жюст Фонтен записал на свой счёт хет-трик. Всего на том турнире соперники Франции пропустили двадцать три гола, тринадцать из которых на счету Фонтена.

Эйсебио (Португалия)

Достижение: 4 гола.

Время: 32 минуты.

Турнир: чемпионат мира – 1966.

Стадия: ¼ финала.

Матч: Португалия — КНДР – 5:3.

Эйсебио с девятью голами уверенно выиграл бомбардирскую гонку того мундиаля. Два мяча в четвертьфинале португалец забил с пенальти, которые сам же и заработал. Эйсебио является автором самого быстрого покера в истории чемпионатов мира (голы забиты на 27, 43, 56 и 59 мин.) и лучшим бомбардиром Португалии на мундиалях (9 мячей). Ближайший преследователь – Криштиану Роналду, на счету которого пока семь точных ударов в матчах главного футбольного турнира планеты.

Лоран Поку (Кот-д’ Ивуар)

Достижение: 5 голов.

Время: 66 минут.

Турнир: Кубок африканских наций – 1970.

Стадия: групповой этап.

Матч: Кот-д’ Ивуар — Эфиопия – 6:1.

Лоран Поку – единственный футболист, которому удалось сделать пента-трик в матче Кубка африканских наций. Ивуарийский нападающий является вторым бомбардиром в истории турнира после Самюэля Это’о.

Эмилио Бутрагеньо (Испания)

Достижение: 4 гола.

Время: 47 минут.

Турнир: чемпионат мира – 1986.

Стадия: 1/8 финала.

Матч: Испания:Дания – 5:1.

Эмилио Бутрагеньо вошёл в символическую сборную чемпионата мира – 1986, став единственным представителем «Фурии Рохи». Испанский нападающий входит в топ-10 лучших снайперов в истории мадридского Реала. Шесть раз в составе «сливочных» становился чемпионом Испании.

Али Даеи (Иран)

Достижение: 4 гола.

Время: 23 минуты.

Турнир: Кубок Азии – 1996.

Стадия: ¼ финала.

Матч: Республика Корея — Иран – 2:6.

Али Даеи со ста девятью голами является лучшим бомбардиром среди национальных сборных мира. Даеи – автор самого быстрого покера в истории Кубка Азии. Кроме того, в отличие от остальных футболистов, которым удалось забить четыре мяча на этом турнире, лишь иранский нападающий сделал это не на стадии группового этапа, причём соперник Ирана в том матче, как видим, был непростой.

Бенни Маккарти (ЮАР)

Достижение: 4 гола.

Время: 13 минут.

Турнир: Кубок африканских наций – 1998.

Стадия: групповой этап.

Матч: ЮАР — Намибия – 4:1.

Невероятное достижение южноафриканского форварда, особенно если учесть, что ему тогда было всего двадцать лет. Уже на двадцать первой минуте Маккарти не оставил сопернику шансов на отыгрыш – Намибия проигрывала 0:4. Бенни Маккарти также забивал за свою сборную на чемпионатах мира. В 1998 году он поразил ворота Дании, а в 2002 забил испанцам. Является лучшим бомбардиром в истории сборной ЮАР.

Эдуардо Варгас (Чили)

Достижение: 4 гола.

Время: 30 минут.

Турнир: Кубок Америки – 2016.

Стадия: ¼ финала.

Матч: Мексика — Чили – 0:7.

Эдуардо Варгас – автор первого покера на Кубке Америки с 1957 года. Стал лучшим бомбардиром и вошёл в символическую сборную того турнира. Чилийцы выиграли второй Кубок Америки в истории, защитив чемпионский титул 2015 года. Варгас продолжает выступать за сборную. Является вторым бомбардиром в её истории, уступая пять голов Алексису Санчесу.

Напомним, что рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых голов в одном матче является Олег Саленко, сумевший отличиться пента-триком в составе сборной России на мундиале, проходившем в 1994 году.

На первом Кубке африканских наций (1957 год) в финале турнира покер оформил египетянин Ад-Диба.

На протяжении длительной истории Кубка Америки немало футболистов сумело забить четыре гола (и более) в одном матче. Всего было оформлено двенадцать покеров (без учёта покера Эдуардо Варгаса в 2016 году) и четыре пента-трика. Уругваец Хавьер Амбройс дважды отличился четырьмя забитыми мячами, причём на одном турнире. Все эти достижения случались на соревнованиях, проводившихся до 1957 года включительно. Таким образом, пятьдесят девять лет на Кубке Америки никто не забивал больше трёх голов в одной игре.

На Золотых кубках КОНКАКАФ покером сумели отличиться: Октавио Мусиньо (Мексика, 1973), Пауло Ванчопе (Коста-Рика, 1998) и Карлос Павон (Гондурас, 2007). На турнире, проходившем в 1993 году, мексиканский нападающий Луис Роберто Алвес, более известный как Заге, забил семь голов в ворота Мартиники.

Помимо достижения Али Даеи, Кубок Азии подарил зрителям ещё четыре покера: Бехташ Фариба (Иран, 1980), Исмаэль Абдуллатиф (Бахрейн, 2011), Хамза аль-Дардур (Иордания, 2015), Алмоез Али (Катар, 2019).

На Кубках наций ОФК можно было бы выделить футболистов, отличившихся четырьмя мячами в матчах между Австралией и Новой Зеландией – двумя сборными, игравшими на чемпионате мира от зоны Океании (1 января 2006 Австралия стала членом Азиатской конфедерации футбола). Однако в данных играх такого результата ни одним из футболистов продемонстрировано не было.

На Кубке конфедераций покер сделали четыре игрока, представляющие разные конфедерации: Куаутемок Бланко (Мексика, 1999), Мазрук аль-Отаиби (Саудовская Аравия, 1999), Фернандо Торрес (Испания, 2013) и Абель Эрнандес (Уругвай, 2013). Произошли эти события на стадии группового этапа.

Напоследок нужно напомнить, что в истории чемпионатов Европы пока не было футболистов, сумевших оформить покер. Может быть, ситуация изменится в 2021 году?