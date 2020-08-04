Фан-сектор

Андрей Вовк в рамках проекта Фан-сектор рассказывает о немолодых футболистах, почти не игравших за свои сборные, но отлично проявивших себя в этом сезоне.

Килиан Мбаппе в двадцать один год провёл за сборную Франции тридцать четыре игры, Рахим Стерлинг в двадцать пять лет пятьдесят шесть раз выходил на поле в составе национальной сборной Англии. Уровень этих исполнителей ни у кого не вызывает сомнения. Однако есть футболисты, которые не так молоды и которые сыграли на международном уровне очень мало. Но уверенная игра в этом сезоне вполне может помочь этим игрокам в ближайших матчах заиграть за национальные команды.

Если так будет продолжаться и дальше, то, на наш взгляд, эти футболисты могут сыграть ещё немало игр за свои сборные, даже несмотря на то, что значительная часть карьеры некоторых из них уже осталась позади. Зато, в отличие от юных дебютантов национальных сборных, эти ребята уже имеют немалый опыт выступлений на клубном уровне.

Проанализировав ситуацию в топ-5 европейских лигах, получился такой список.

Жерар Морено (Вильярреал)

Игровая позиция: нападающий

Возраст: 28 лет

Игр за сборную Испании: 3

Жерар Морено в этом сезоне забивал много – примерно каждую вторую игру. Поэтому неудивительно, что по окончании чемпионата Испании ему вручили трофей Сарра как лучшему бомбардиру Примеры среди испанских футболистов. В Ла Лиге Морено забил 18 голов. Результативность испанца в сборной вообще впечатляет – три гола в трёх матчах. Интересно, что испанский нападающий не играл ни за одну из молодёжных команд "фурии рохи". Привлекаться в национальную сборную начал осенью 2019 года – возможно, это ему и помогло отлично провести этот сезон.

Джон Флэк (Шеффилд Юнайтед)

Игровая позиция: полузащитник

Возраст: 28 лет

Игр за сборную Шотландии: 2

Ещё один «солдат» Криса Уайлдера оказался в нашем списке. Флэк – один из лучших бомбардиров команды в этом сезоне. Ключевой игрок средней линии. Джон Флэк дебютировал в составе сборной Шотландии лишь в октябре 2019 года. Учитывая невероятный сезон "клинков" в АПЛ, дальнейшие вызовы полузащитника в стан сборной не вызывают сомнения.

Лукас Окампос (Севилья)

Игровая позиция: вингер

Возраст: 26 лет

Игр за сборную Аргентины: 3

Кажется, Окампос наконец нашёл свою команду. В завершившемся сезоне Ла Лиги аргентинец приносил Севилье победу за победой, а его вызов в сборную Аргентины на ближайшие матчи воспринимается как должное. Лукас Окампос дебютировал за «бело-голубых» в октябре 2019 года в товарищеском матче с Германией и сразу же сумел отличиться точным ударом.

Эдуар Менди (Ренн)

Игровая позиция: вратарь

Возраст: 28 лет

Игр за сборную Сенегала: 6

Сейчас сборная Сенегала – мощная команда с исполнителями мирового уровня практически во всех линиях: Мане, Кулибали, Гейе и др. А вот вратарская позиция вызывает вопросы. Вполне возможно, голкипер Ренна станет в сборной основным на долгие годы. Уверенная игра в Лиге 1 и выход команды в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов (или даже в групповой этап, если Лигу Европы выиграет команда, обеспечившая себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне через чемпионат) позволяют делать такие прогнозы.

Рикарду Перейра (Лестер Сити)

Игровая позиция: вингер / защитник

Возраст: 26 лет

Игр за сборную Португалии: 7

После чемпионского сезона нынешняя кампания является лучшей для Лестера в английской Премьер-лиге. Команда сражалась за Лигу чемпионов до последнего тура. Было время, когда "лисы" даже пытались навязать Ливерпулю борьбу за титул. Одной из ключевых фигур команды этого сезона является португалец Рикарду Перейра. На последнем чемпионате мира вингер сыграл в матче 1/8 финала с Уругваем. Без сомнения, этот игрок ещё пригодится Португалии.

Себастьян Андерссон (Унион Берлин)

Игровая позиция: нападающий

Возраст: 29 лет

Игр за сборную Швеции: 9

Дебютант Бундеслиги в этом сезоне удивил всех. Команда уверенно финишировала в середине таблицы, избежав борьбы за выживание. Лучшим бомбардиром берлинцев стал Себастьян Андерссон, сумевший забить двенадцать голов. С таким же показателем закончили сезон Андрей Крамарич, Андре Силва, Кай Хаверц и Серж Гнабри. В последнем матче сборной Швеции Андерссон своим голом помог одержать победу над сборной Фарерских островов.

Пабло Сарабия (ПСЖ)

Игровая позиция: полузащитник

Возраст: 28 лет

Игр за сборную Испании: 3

После переезда в Париж карьера испанца заиграла новыми красками. В ПСЖ Сарабия стал ключевым игроком и уже успел выиграть Суперкубок, чемпионат, Кубок и Кубок лиги Франции – свои первые трофеи во взрослом футболе. Испанец дебютировал в сборной в 2019 году и забил один гол. В Париже полузащитник не регулярно выходил в основном составе парижан, ведь конкурировать с грозным атакующим трио (Мбаппе, Неймар, Ди Мария) любому футболисту было бы непросто. Сарабия имеет непосредственное отношение к завоёванным трофеям ПСЖ.

В матче за Суперкубок он отдал голевую передачу на Мбаппе, когда француз сравнивал счёт, а в финале Кубка французской лиги Пабло нанёс решающий удар в серии послематчевых пенальти, подаривший Парижу четвёртый трофей за год. Возможно, вместе с Жераром Морено и другими новыми лицами "фурии рохи" Сарабиа поможет сборной Испании вернуться на уровень 2008 – 2012 годов.

Юнис Абдельхамид (Реймс)

Игровая позиция: защитник

Возраст: 32 года

Игр за сборную Марокко: 9

Реймс занял шестое место в Лиге 1, опередив в таблице таких серьёзных соперников как Лион, Монпелье и Монако. Кроме того, "красно-белые" оказались командой с лучшей защитой – всего двадцать один пропущенный мяч. Юнис Абдельхамид провёл все игры в чемпионате, и его заслуга в таком результате команды едва ли не главная, учитывая молодую оборону Реймса. Конечно, сборная Марокко располагает достаточным количеством классных защитников: Дирар, Саисс, Хакими и др., но думается, что Абдельхамид в этой компании не затеряется, тем более он вызывался на последние матчи "атласских львов".

Марсель Хальстенберг (РБ Лейпциг)

Игровая позиция: защитник

Возраст: 28 лет

Игр за сборную Германии: 6

В 2017 году Хальстерберга впервые вызвали в национальную сборную. Тогда немецкие журналисты назвали это сюрпризом. На чемпионат мира – 2018 Марсель не поехал, зато в 2019 году пять раз появлялся в составе "бундестим". До старта чемпионата Европы ещё почти год, но уже сейчас становится понятно, что защитник Лейпцига имеет хорошие шансы попасть в окончательную заявку сборной Германии на этот турнир.

Дарио Бенедетто (Марсель)

Игровая позиция: нападающий

Возраст: 30 лет

Игр за сборную Аргентины: 5

По итогам этого сезона Марсель пробился в Лигу чемпионов, а его лучшим бомбардиром в Лиге 1 стал именно аргентинец. Таким образом, первый же европейский сезон в карьере форварда можно смело занести ему в актив. Конечно, для вызова в сборную Аргентины нужно продолжать показывать стабильную игру и дальше, но, думается, Марсель нисколько не жалеет о четырнадцати миллионах евро, заплаченных за аргентинца прошлым летом.

Ваут Вегхорст (Вольфсбург)

Игровая позиция: нападающий

Возраст: 27 лет

Игр за сборную Нидердандов: 4

Донецкому Шахтёру скоро предстоит сыграть ответный матч 1/8 Лиги Европы с Вольфсбургом, в составе которого невероятную форму набрал Ваут Вегхорст – форвард, наколотивший шестнадцать мячей в Бундеслиге. Впереди оказались лишь Санчо, Вернер и Левандовски. Во многом стараниями Вегхорста "волки" попали в Лигу Европы и на следующий сезон. Вполне возможно, что скоро мы увидим двухметрового форварда (1,97 м, если быть точным) в противостоянии сборных Нидерландов и Украины на чемпионате Европы – 2020.

Джон Иган (Шеффилд Юнайтед)

Игровая позиция: защитник

Возраст: 27 лет

Игр за сборную Ирландии: 8

Шеффилд Юнайтед "докарантинного" образца результатами в Премьер-лиге удивил всю Европу. После возобновления чемпионата Англии команда откровенно забуксовала и стала напоминать коллектив, который только вышел в высший дивизион и не хватает звёзд с неба. И всё равно, итоговое девятое место "клинки", безусловно, могут занести себе в актив. В первую очередь, хочется отметить оборонные редуты команды из Шеффилда, которая потерпела совсем немного разгромных поражений в этом сезоне. Джон Иган стабильно появлялся в составе Юнайтед. Отличный игрок для сборной Ирландии!

Андрей Вовк, читатель Football.ua