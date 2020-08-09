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Роман Котляр рассказывает необычную историю Катовице.

Совсем недавно стали известны новички будущего сезона Экстраклассы — Подбескидже из Бельско-Бяла и Сталь из Мелец. Последняя команда, которая добьется повышение в классе, станет известна в эту пятницу, когда в финале стыковых матчей сойдутся Варта Познань и Радомяк Радом.

Параллельным темпом развивались события во все тех же стыках, но уже за право сыграть в 1. Лиге (второй по силе дивизион), в полуфинале которого Сталь Жешув нанесла поражение ГКС Катовице 0:2 на их поле. Таким образом, для катовичан это будет уже второй сезон подряд в третьей польской лиге. Команда, которая совсем недавно могла вернуться в Экстраклассу, ныне всё глубже погружается в торфяник низших дивизионов и проблесков света в этой истории не видно. Но так было далеко не всегда.

Во второй половине прошлого века Катовице был стабильным участником еврокубков и даже успел засветиться в 1/8 финала Кубка УЕФА. Произошло это знаменательное для клуба событие в 1995 году. По ходу той кампании "зелёно-желтые" оставили позади себя валлийский Интер из Кардиффа (8:0), греческий Арис (1:1 по сумме двух встреч и проход в серии пенальти) и крепкий французский Бордо (2:1). Шансов пройти сильный Байер во главе с легендой "аспиринщиков" Ульфом Кирстеном, экс-тренером Реалом Берндом Шустером и другими не было, клуб и так прыгнул выше головы (1:8 по сумме двух встреч). Леверкузенцев тогда, к слову, сумел остановить лишь будущий победитель — Парма.

Кроме того, в 92-ом был ещё один вылет в 1/8, правда на этот раз в Кубке Обладателей Кубков от Брюгге (0:4 по сумме двух встреч). В 90-ых был расцвет и пик того коллектива. Сухие факты. В тот период Катовице трижды завоевывал серебряные медали, дважды бронзовые, дважды побеждал в Кубке Польши (еще один триумф случился в 1986 году), дважды брал Суперкубок страны. Последним относительно весомым успехом было третье место в сезоне 2002/2003 и участие в Кубке УЕФА на следующий год (вылет уже на первой стадии от македонской Цементарницы).

Плавная стагнация

Вскоре, команда из Катовице не получила лицензию на выступления во Второй лиге (до этого случился вылет из элиты) и была вынуждена играть в четвертом по силе дивизионе. В прощальном для клуба сезоне в Экстраклассе (тогда чемпионат ещё назывался Первой лигой) случилось самое крупное поражение в ее летописи. 17 октября 2004 года Заглембе Любин поиздевалось над катовичанами со счетом 7:0. В следующей кампании, уже в четвёртой лиге, была добыта на сей раз самая крупная победа в истории - ГКС деклассировал Шомберки Бытом 9:0.

В 2008 году Катовице сумели выйти во второй по статусу дивизион, где, правда, всё время находился либо в середине, либо немного выше, блуждая вокруг да около верхней части таблицы. Наиболее высокое место в период выступлений в 1. Лиге — 4 в кампании 2015/2016 годов.

С этого момента начинается всё самое интересное!

Черная полоса последних лет

Сезон 2016/2017 мог ознаменоваться триумфальным возвращением команды в элитный дивизион. В 12 туре Катовице вскарабкался на второе место в таблице, благодаря минимальной победе над Погонью Седльце. Далее, были добыты три победы в четырех следующих поединках, в том числе над Сандецией из Нового-Сонча (1:0), которая завоевала золотые медали по итогам того сезона.

После 16 тура команда и вовсе находилась на первой строчке. По итогам 25 сыгранных матчей, Катовице располагался на втором месте и все шло к возвращению клуба в Экстраклассу. Но этому не суждено было состоятся. Ключевой осечкой стало поражение от вылетевшего Ключборка (2:3) за два тура до финиша, причем катовичане вели в этом поединке со счетом 2:0, а их оппоненты ни разу к тому моменту не сумели добыть победу на выезде, а всего в сезоне уходили с поля победителями лишь четыре раза! Поражение откинуло Катовице на 7 место в таблице, которое позже стало итоговым.

То было лишь началом. В следующем сезоне команда была полна решимости вернуться в элиту и долгое время была к этому близка. За четыре тура до конца клуб находился на второй строчке, то есть в зоне прямого попадания в Экстраклассу, но непостижимым образом упустил свое преимущество. В последних четырех встречах ГКС набрал лишь четыре очка из 12 возможных и пришел к финишной черте лишь пятым, с завистью поглядывая на повысившихся в классе Медзь и Заглембе Сосновец.

Всего в последних семи турах команда сумела добыть лишь 8 очков из 21, имея при этом сравнительно легкий календарь в виде поединков с претендентами на вылет либо уже вылетевшими коллективами.

Кампания 2018/2019 получилась сущим кошмаром во плоти для Катовице. Лишь четырежды по ходу сезона клуб занимал места в верхней части таблицы, все остальное время находясь на краю пропасти. Всего девять побед в 34 играх, причем лишь одна из них пришлась на домашний матч! Тяжелейшая борьба за выживание окончилась оглушительным фиаско, как раз в духе "зелено-желтых".

В последнем туре Катовице встречался с Бытовией Бытов в родных стенах, которая уже смирилась с вылетом из 1. Лиги и не имела ни единого шанса на спасение. Катовичанам требовалось не проиграть немотивированной команде. В первом тайме оба коллектива сумели обменяться голами, а далее дело так и катилось к ничейному исходу, пока стрелка часов не стала отсчитывать добавленное ко второму тайму время. На 97 минуте, после подачи со штрафного, выше всех выпрыгнул прибежавший на стандарт голкипер Бытовии — Анджей Витан, который сумел повергнуть в шок весь стадион, болевший за хозяйскую команду.

В минувшем сезоне главной задачей клуба была скорейшее возвращение во второй дивизион, но и здесь не удалось избежать фиаско. Начиная с 10-го тура и до самой концовки чемпионата, Катовице располагался либо в зоне прямого попадания в 1. Лигу, либо на третьей строчке, дающей право сыграть в стыковых матчах за повышение в классе.

Спойлер: по итогу катовичане таки заняли третье место и вылетели в стыках от Стали, которая еще недавно была кандидатом на вылет, а затем вышла в финал. Клуб мог избежать нервотрепки и повысится в классе напрямую, все решалось в последнем туре. Чтобы обойти в таблице легендарный Видзев из Лодзи, Катовице необходимо было выиграть у Ресовии Жешув и надеяться на осечку конкурента. Проблемный Видзев, раздираемый внутренними конфликтами, минимально уступил экс-клубу Роберта Левандовски — Зничу Прушкув в родных стенах, но катовичане не воспользовались щедрым подарком и расписали мировую 1:1.

Таким образом, следующий сезон некогда один из сильнейших клубов Экстраклассы и стабильный участник еврокубков вновь проведёт в третьем по силе дивизионе. Возможно, в будущей кампании таки удастся прервать роковую цепочку неудач последних лет и таки начать своё возвращение в элитный дивизион.

Роман Котляр, читатель Football.ua