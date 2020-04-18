Франция

Тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о том, как проводит время на карантине.

Томас Тухель соскучился по футболу и надеется, что вскоре его команда будет снова приносить радость болельщикам.

"Со времени нашей последней игры прошло больше месяца, – цитирует главного тренера официальный сайт ПСЖ. – Это непривычная ситуация, но мы должны с пониманием отнестись к ней. Хорошо, что вся моя семья здорова, и мы все надеемся, что скоро вся Европа и весь мир оправится от пандемии".

"Я очень соскучился по игрокам и персоналу команды. Хотя мы ежедневно общаемся между собой, но все-таки чего-то не хватает. Футболистам мы постоянно отправляем индивидуальные программы занятий. Я знаю, что они очень усердно тренируются самостоятельно, поэтому стараюсь, чтобы эти программы не были слишком сложными".

"Лично я очень много времени уделяю просмотру наших матчей. Наслаждаюсь удачными, такими, как против Марселя, Боруссии Д, Сент-Этьена, Бордо, отмечаю ошибки в не очень удачных, продумываю планы на будущее. Когда еще выпадет возможность все это просмотреть в спокойной обстановке!"

"Я надеюсь, что вскоре чемпионат возобновится, и мы сможем приносить радость болельщикам. Пусть матчи будут проходить без зрителей, но мы сможем отвлечь людей, которые вынуждены находиться дома, просмотром трансляций. Важно, чтобы люди улыбались и сохраняли спокойствие. Понимаю, что это сложно, но все-таки возможно".

Насколько важен футбол для болельщиков при любых обстоятельствах, можно судить по первым словам вышедшего из комы француза, заболевшего COVID-19.

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