Франція

Матчі цього етапу відбудуться вже на початку лютого.

Завершилися всі поєдинки 1/16 фіналу Кубка Франції-2023/24. Діючий переможець турніру залишив його саме на цій стадії.

Матчі 1/8 фіналу проходитимуть 6, 7 та 8 лютого. Загалом, до цього етапу зуміли пробитися десять команд Ліги 1 (Ренн, Монпельє, Ніцца, Ліон, Лілль, Страсбур, Гавр, ПСЖ, Брест і Монако), дві команди Ліги 2 (Лаваль і Валансьєнн), дві команди Насьоналю (Сошо і Руан), одна команда групи А Насьоналю 2 (Ле Пюї) та одна команда групи К Насьоналю 3 (Сен-Пріє).

Зазначимо, що саме Руану вдалося здолати Тулузу (3:3, 12:11 у серії пенальті), чинного володаря трофею, на етапі, що завершився сьогодні, 24 січня.