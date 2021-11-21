Футзал

Завершились очередные матчи украинской Экстралиги.

В 12-м туре украинской Экстралиги лидер чемпионата Продэксим отправился в гости к Энергии Львов. В упорной борьбе гости сумели сломить сопротивление своих оппонентов и благодаря победе подопечные Бербенцева укрепили свое положение в турнирной таблице.

Энергия Львов — Продэксим 3:4

Голы: Кузь, 18, 28, Корсун, 34 (авт.) — Зварич 3, 34 (дабл пен.), Корсун, 15, Шотурма, 27.

В еще одно поединке отчетного тура Ураган переиграл в гостях ХИТ и догнал своих оппонентов из Киева в турнирной таблице. Таким образом, команды делят 2-3 место, имея в своем активе по 23 очка.

ХИТ — Ураган 3:5

Голы: Фаренюк, 18 (авт), Журба, 34, Педяш, 35 — Абакшин, 8, 16, 32, Фаренюк, 30, Кордоба, 38