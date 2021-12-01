Футзал

Представляем вашему вниманию трансляцию поединка с участием украинского клуба.

Ураган проведет выездную встречу с Леванте в рамках первого тура группового раунда футзальной Лиги чемпионов.

На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция поединка с участием иванофранковского клуба.



Матч Леванте – Ураган состоится в Испании в среду, 1 декабря, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В другом поединке группы D в этот игровой день венгерский Халадаш сыграет с португальской Бенфикой.