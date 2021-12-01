Представляем вашему вниманию трансляцию поединка с участием украинского клуба.
Фото: НФК Ураган
01 декабря 2021, 13:55
Ураган проведет выездную встречу с Леванте в рамках первого тура группового раунда футзальной Лиги чемпионов.
На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция поединка с участием иванофранковского клуба.
Матч Леванте – Ураган состоится в Испании в среду, 1 декабря, и начнется в 19:00 по киевскому времени.
В другом поединке группы D в этот игровой день венгерский Халадаш сыграет с португальской Бенфикой.