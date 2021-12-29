Футзал

Предлагаем вашему вниманию видео-трансляцию встречи Экстралиги.

В рамках поединка 15 тура чемпионата Украины по футзалу Монолит-Viva Cup сразится с Кардиналом-Рівнестандарт.

Начало матча запланировано на 12:00. На Football.ua будет доступна видео-онлайн трансляция встречи Экстралиги.

Отметим, что на данный момент Монолит-Viva Cup идет на четвертом месте турнирной таблицы с 19 баллами после 14 игр.

Кардинал-Рівнестандарт, в свою очередь, расположился следом, на пятой позиции, с 17 набранными очками за аналогичное количество встреч.