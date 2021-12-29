Футзал

Предлагаем вашему вниманию видео-трансляцию встречи Экстралиги.

В рамках поединка 15 тура чемпионата Украины по футзалу ХИТ сразится с ДЕ Трейдинг.

Начало матча запланировано на 12:00. На Football.ua будет доступна видео-онлайн трансляция встречи Экстралиги.

Отметим, что на данный момент Хит идет на третьем месте турнирной таблицы с 29 баллами после 13 игр.

ДЕ Трейдинг, в свою очередь, расположился на седьмой позиции, с 13 набранными очками за аналогичное количество встреч.