Предлагаем вашему вниманию видео-трансляцию встречи Экстралиги.
futsal.com.ua
29 декабря 2021, 06:43
В рамках поединка 15 тура чемпионата Украины по футзалу ХИТ сразится с ДЕ Трейдинг.
Начало матча запланировано на 12:00. На Football.ua будет доступна видео-онлайн трансляция встречи Экстралиги.
Отметим, что на данный момент Хит идет на третьем месте турнирной таблицы с 29 баллами после 13 игр.
ДЕ Трейдинг, в свою очередь, расположился на седьмой позиции, с 13 набранными очками за аналогичное количество встреч.