Футзал

Завершился центральный поединок семнадцатого тура.

В рамках матча семнадцатого тура чемпионата Украины по футзалу Ураган обыграл Продэксим со счетом 4:1.

Команда из Ивано-Франковска получила минимальное преимущество в счете по итогам первой половины игры.

Во втором же тайме Ураган довершил начатое и смог приблизиться к Продэксиму в турнирной таблице. Теперь у Урагана 33 балла после 15 игру. у Продэксима, в свою очередь, 40 очков после 16 встречи.

Напомним, что на Football.ua доступно видео полного матча между Продэксимом и Ураганом.