Футзал

Предлагаем вашему вниманию видео-трансляцию встречи Экстралиги.

В рамках центрального поединка 17 тура чемпионата Украины по футзалу Ураган сразится с Продэксимом.

Начало матча запланировано на 17:00. На Football.ua будет доступна видео-онлайн трансляция встречи Экстралиги.

Отметим, что на данный момент Продэксим идет на первом месте турнирной таблицы с 40 баллами после 15 игр.

Ураган, в свою очередь, расположился следом, на второй позиции, с 30 набранными очками за 14 встреч.