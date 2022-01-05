Футзал

Определилась футболисты, которые отправятся на сборы.

Сборная Украины по футзалу огласила заявку на учебно-тренировочные сборы, которые будут посвящены матчам с Казахстаном.

Вратари: Цыпун, Савенко, Сухов.

Универсалы: Шотурма, Зварич, Белоцерковец, Корсун, Розуванов, Педяш, Журба, Лебедь, Чернявский, Серый, Абакшин, Фаренюк, Радевич.

Отметим, что поединками против Казахстана сборная Украины по футзалу завершит подготовку к Евро-2022.

Два поединка против Казахстана состоятся 13 и 15 января в Академии спорта города Буча. Оба поединка начнутся в 20:00 по киевскому времени.

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