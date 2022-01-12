Футзал

Чемпионат Европы в Нидерландах стартует 19 января.

Сборная Украины по футзалу продолжает подготовку к чемпионату Европы 2022 года, который начнется 19 января в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Подопечные Александра Косенко приступили к заключительному этапу подготовки к Евро-2022 в понедельник, 10 января.

В настоящее время в обойме национальной команды находятся 16 игроков, из которых 14 попадут в заявку. Из-за травм турнир пропустят Сергей Малышко и Николай Микитюк.

В первые два дня "сине-желтые" проводили тренировки, а на 13 и 15 января были запланированы спарринги с Казахстаном. Однако из-за политических причин товарищеские матчи были отменены.

Вместо этого подопечные Александра Косенко проведут контрольный поединок против команды Sky Up из первой лиги. Матч состоится в субботу, 15 января, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Вылет команды в Нидерланды намечен на 17 января. На Евро-2022 сборная Украины попала в группу А, где сыграет с Нидерландами, Сербией и Португалией.

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