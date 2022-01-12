Чемпионат Европы в Нидерландах стартует 19 января.
УАФ
12 января 2022, 14:32
Сборная Украины по футзалу продолжает подготовку к чемпионату Европы 2022 года, который начнется 19 января в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Подопечные Александра Косенко приступили к заключительному этапу подготовки к Евро-2022 в понедельник, 10 января.
В настоящее время в обойме национальной команды находятся 16 игроков, из которых 14 попадут в заявку. Из-за травм турнир пропустят Сергей Малышко и Николай Микитюк.
В первые два дня "сине-желтые" проводили тренировки, а на 13 и 15 января были запланированы спарринги с Казахстаном. Однако из-за политических причин товарищеские матчи были отменены.
Вместо этого подопечные Александра Косенко проведут контрольный поединок против команды Sky Up из первой лиги. Матч состоится в субботу, 15 января, и начнется в 20:00 по киевскому времени.
Вылет команды в Нидерланды намечен на 17 января. На Евро-2022 сборная Украины попала в группу А, где сыграет с Нидерландами, Сербией и Португалией.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.