Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча Евро-2022 по футзалу.
Сборная Украины, фото УАФ
19 января 2022, 07:00
Поединком против сборной Нидерландов украинская команда стартует на чемпионате Европы-2022 по футзалу.
Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch рассказывает о том, что ждать от матча.
Нидерланды — Украина
Среда, 19 января, 21:30. Арена Ziggo Dome, Амстердам. Главный арбитр — Онджей Черны (Чехия). Телетрансляция — на телеканале UA:Перший.
Нидерланды квалифицировались на турнир в качестве хозяина, не проходя никакие дополнительные квалификации. Из-за коронавируса футзал для "оранжевых" становился на паузу — в период с декабря 2019 года по сентябрь 2021 года команда не играла.
В рамках подготовки к домашнему форуму нидерландцы провели пять встреч — четыре из них были проиграны, тогда как выигрыш был лишь во встрече с Германией (6:4).
Сборная Украины, в свою очередь, попала на турнир, как одна из лучших команд, которые заняли второе место в групповой стадии квалификации. В рамках подготовки к турниру украинцы играли против Испании (два поражения по 0:3) и дважды обыграли Азербайджан (4:0 и 5:1).
Также у сборной Украины были запланированы две встречи с казахами прямо перед самим турниром, но из-за происшествий в Казахстане игры были отменены. Жаль, ведь тренерский штаб явно хотел попробовать команду на фоне крепкого соперника перед самим турниром. В итоге, украинцы сыграли матч против Sky Up и добились победы со счетом 7:0.
Нидерланды не смогут воспользоваться тем преимуществом, что они — хозяева турнира хотя бы по той причине, что зрителей на трибунах не будет.
Отметим, что из предварительной заявки сборной Украины отцепили голкипера Хита Сухова. Также в Нидерланды не полетел Николай Белоцерковец — универсал Продексима получил травму в товарищеской игре со Sky Up.
История противостояний между сборной Украины и Нидерландов насчитывает одну встречу — в рамках квалификации на чемпионат Европы украинцы добились победы со счетом 4:1.
прогноз 1:4