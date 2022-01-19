Футзал

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча Евро-2022 по футзалу.

Поединком против сборной Нидерландов украинская команда стартует на чемпионате Европы-2022 по футзалу.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch рассказывает о том, что ждать от матча.

Нидерланды — Украина

Среда, 19 января, 21:30. Арена Ziggo Dome, Амстердам. Главный арбитр — Онджей Черны (Чехия). Телетрансляция — на телеканале UA:Перший.

Нидерланды квалифицировались на турнир в качестве хозяина, не проходя никакие дополнительные квалификации. Из-за коронавируса футзал для "оранжевых" становился на паузу — в период с декабря 2019 года по сентябрь 2021 года команда не играла.

В рамках подготовки к домашнему форуму нидерландцы провели пять встреч — четыре из них были проиграны, тогда как выигрыш был лишь во встрече с Германией (6:4).

Сборная Украины, в свою очередь, попала на турнир, как одна из лучших команд, которые заняли второе место в групповой стадии квалификации. В рамках подготовки к турниру украинцы играли против Испании (два поражения по 0:3) и дважды обыграли Азербайджан (4:0 и 5:1).

Также у сборной Украины были запланированы две встречи с казахами прямо перед самим турниром, но из-за происшествий в Казахстане игры были отменены. Жаль, ведь тренерский штаб явно хотел попробовать команду на фоне крепкого соперника перед самим турниром. В итоге, украинцы сыграли матч против Sky Up и добились победы со счетом 7:0.

Нидерланды не смогут воспользоваться тем преимуществом, что они — хозяева турнира хотя бы по той причине, что зрителей на трибунах не будет.

Отметим, что из предварительной заявки сборной Украины отцепили голкипера Хита Сухова. Также в Нидерланды не полетел Николай Белоцерковец — универсал Продексима получил травму в товарищеской игре со Sky Up.

История противостояний между сборной Украины и Нидерландов насчитывает одну встречу — в рамках квалификации на чемпионат Европы украинцы добились победы со счетом 4:1.