Футзал

Наставник "сине-желтых" поделился своими ожиданиями перед стартом Евро-2022.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился своими ожиданиями накануне старта финальной части Евро-2022.

"Я думаю, что карантин не окажет серьезного влияния, поскольку мы приехали сюда в первую очередь играть и готовиться. Чемпионат Европы сейчас хоть и продолжается чуть больше, чем раньше, однако остается быстротечным, проходит раз в четыре года. У нас все мысли только об игре и соперниках. Серьезных ограничений в Нидерландах нет, есть некоторые неудобства, но они не должны повлиять на нашу подготовку.

Сборная Нидерландов? Разобрали соперника, постарались подробно рассмотреть. Эта команда техническая, быстрая, активно прессингует. Нам нужно искать варианты, как ее можно переиграть. Я надеюсь, что мы найдем их. Слабые стороны есть у любой команды, даже у самой сильной. Постараемся показать достойную игру и добиться положительного результата.

Могу заверить, что все ребята очень ждут этой игры, готовы, настраиваются, хотят проявить себя как индивидуально, так и в команде. Постараемся добиться положительного для нас результата", — приводит слова Косенко пресс-служба УАФ.

Напомним, сегодня, 19 января, сборная Украины проведет матч против Нидерландов. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени, а следить за ключевыми событиями матча можно будет на Football.ua.