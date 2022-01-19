Футзал

Football.ua рассказывает о командах, с которыми сборная Украины сыграет на чемпионате Европы.

Уже сегодня, 19 января, стартует розыгрыш финальной части чемпионата Европы-2022 по футзалу, который пройдет в Нидерландах.

Сборная Украины пробилась на финальную часть чемпионата Европы и сразится за выход из группы со сборными Нидерландов, Сербии и Португалии.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch предлагает познакомиться с соперниками украинской команды.

Сборная Нидерландов

Путь на турнир

У сборной Нидерландов путь на форум был довольно простой, ведь команда квалифицировалась на турнир как хозяин состязания.

Текущая форма и предыдущие выступления

К сборной Нидерландов вовсе не стоит относиться с недооценкой, но и нужно понимать, что у команды всего лишь одна победа с апреля 2019 года. Пострадали немцы в недавнем товарищеском поединке. В декабре "оранжевые" провели три спарринга — проиграли Франции со счетом 1:3, обыграли немцев — 6:4 и уступили Бельгии (1:5).

Сборная Украины уже ранее встречалась с с Нидерландами на этапе квалификации к чемпионату Европы в 2009 году. Наша команда тогда отпраздновала победу со счетом 4:1.

Отметим, что у "оранжевых" есть хороший опыт домашнего крупного форума. Сборная Нидерландов доходила до финала домашнего чемпионата мира в 1989 году.

Также стоит сказать, что в прошлым розыгрыше финальной стадии чемпионата Европы "оранжевые" не участвовали.

Сборная Сербии

Путь на турнир

Сборная Сербии смогли запрыгнуть в последний вагон турнира. Сербы в рамках плей-офф разыграли путевку на чемпионат Европы в противостоянии со сборной Беларуси. В группе квалификации команда выступила не лучшим образом, набрав девять баллов в шести играх в не самой сильной группе, но смогла попасть в стыки.

Текущая форма и предыдущие выступления

После двух побед над сборной Беларуси в рамках отбора на чемпионат Европы сербы провели товарищеские встречи с Грузией. В первой игре Сербия сыграла вничью со счетом 1:1, а во второй капитулировала — 3:4.

Отметим, что за шесть игр до встреч с Беларусью, сербы смогли отпраздновать лишь одну победу. Это тот соперник, с которым сборная Украины вполне может справляться, хотя легко вовсе не будет.

Лучшим результатом сборной Сербии на чемпионате Европы остается четвертое место на турнире в 2016 году. В прошлом розыгрыше Евро сербы смогли добраться до стадии четвертьфинала.

Сборная Украины дважды встречалась с сербами. На чемпионате Европы 2016 года украинцы уступили сопернику в рамках четвертьфинала, а в квалификации на чемпионат мира 2020 наша команда была бита со счетом 2:5. Кажется, пора сломить сложившуюся тенденцию.

Сборная Португалии

Путь на турнир

Сборная Португалии квалифицировалась на чемпионате Европы без особых проблем, выиграв свою группу с запасом в три балла. В квартете с португальцами были поляки и чехи, которые смогли отобрать у фаворита баллы, а также Норвегия, но у футзальной сборной не оказалось своего Холанда — всего лишь два гола за шесть игр.

Текущая форма и предыдущие выступления

В контексте сборной Португалии нужно сразу понимать, что это действующий чемпион Европы. В 2018 году команда вместе с звездным Рикардиньо выиграла турнир, одолев Испанию в финале в экстра-тайме. Португалия не зря считается одной из ведущих команд на футзальной карте мира, а потому с этим соперником будет крайне тяжело.

В рамках подготовки к турниру португальцы провели товарищеские игры против Испании — в одной из них было "боевое" поражение 3:4, но во второй игре испанцы шансов португальцам вообще не оставили — 6:0. Также состоялись два матча против команды на порядок слабее — сборной Северной Македонии. В первой игре была борьба и португальцы выиграли всего в два мяча — 3:1, а вот через день состоялся разгром — 9:0.

Но сильно обнадеживаться из-за таких результатов не стоит, ведь до этого португальцы выходили победителями из девяти противостояний кряду.

История противостояний сборной Украины с Португалией несколько обширнее чем с другими соперниками — четыре игры. В рамках чемпионата Европы украинцы дважды уступали — в 2014 году (1:2) и в 2018 году (3:5). После этого команды провели две товарищеских встречи, которые завершились ничейным результатом. Было это во все том же 2018 году.

Расписание сборной Украины на Евро-2022:

19.01.2022

Нидерланды — Украина (21:30, Амстердам)

23.01.2022

Сербия — Украина (15:30, Амстердам)

28.01.2022

Украина — Португалия (21:30, Гронинген)