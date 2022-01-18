Футзал

Football.ua предлагает вспомнить, как подопечные Александра Косенко пробивались на турнир.

Уже 19 января стартует розыгрыш финальной части чемпионата Европы-2022 по футзалу, который пройдет в Нидерландах. Сборная Украины квалифицировалась в данную стадию турнира и сыграет в одном квартете с Португалией, Сербией и Нидерландами.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch предлагают вспомнить путь нашей команды на европейский форум.

По итогам жеребьевки сборной Украины на стадии отборочного раунда квалификации турнира достались три соперника — Хорватия, Албания и Дания.

Формат отбора

В данную стадию соревнований попали 16 участников элитного раунда чемпионата мира и 16 сборных, которые пробились через отборочный раунд или стыковые матчи. В восьми отборочных группах из четырех команд каждая сборная сыграла с каждой дважды — дома и в гостях.

Восемь победителей групп и шесть лучших команд, занявших второе место, напрямую вышли в финальную стадию. Два оставшихся обладателя вторых мест разыграли между собой последнюю путевку.

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал итоги жеребьевки и сразу заявил, что нужно верить в выход в следующую стадию.

"Если не считать, что мы выйдем из группы, то даже не стоит пытаться. Перед началом отборочного турнира все сборные ставят перед собой эту задачу. Все хотят попасть на чемпионат Европы. У нас есть реальные шансы на выход".

В рамках подготовки к отборочному раунду сборная Украины провела контрольные матчи с Венгрией и Молдовой — по два с каждым из соперников.

9.11.2020

Венгрия — Украина 1:2 (1:1)

Голы: Надь (4) — Зварыч (6), Грицына (34).

10.11.2020

Венгрия — Украина 3:4 (2:1)

Голы: Дрот (3, 14), Иштван (28) — Белоцерковец (1, 23), Зварыч (22, 33).

8.12.2020

Украина — Молдова 4:1 (2:0)

Голы: Шотурма (5, 20), Кузь (24), Фаренюк (26) — Николайчук (35)

9.12.2020

Украина - Молдова 8:0 (5:0)

Голы: Зварыч (6, 12), Корсун, 10, Фаренюк (11, 15), Савенко (25), Кузь (34, 40)

В этих поединках главный тренер сборной Украины увидел серьезную пользу:

"Для нас это очень полезные матчи. Сборная Молдовы — спарринг-партнер, который пытался играть от обороны. Я думаю, что в отборе Евро-2022 датчане и албанцы, скорее всего, будут действовать таким же образом – от обороны, на контратаках".

В конце 2020 года стал известен рейтинг УЕФА — сборная Украины расположилась на девятой позиции в Европе, а АФУ продлила контракт с Александром Косенко.

В первом туре отборочного турнира сборная Украины должна была сыграть 27 января в Запорожье против Дании, но соперника не выпустили местные власти из-за пандемии коронавируса. Ввиду этого, сборная Украины стартовала в отборе матчем против Албании и добилась крайне убедительной победы со счетом 10:3.

31.01.2021

Албания — Украина 3:10 (2:5)

Голы: Мейзини (9), А. Брахими (13), Карая (34) — Зварыч (1, 14, 27), Шотурма (6), Белоцерковец (12), Фаренюк (19, 26), Грицына (23), Еремин (36), Малишко (40).

Несмотря на убедительную победу Александр Косенко не пребывал в полном удовлетворении от игры:

"Впечатления положительные, мы добились хорошего результата. Однако все равно некоторые недостатки остаются, мы пропустили много контратак. Еще есть над чем работать, что улучшать, потому что хорваты нам таких моментов не простят. Нужно правильно оценить эту победу и работать дальше".

После этого украинскую команду ждали два матча подряд против Хорватии, которые были важнейшими с точки зрения борьбы за первое место в квартете. К сожалению, обе встречи украинская команда проиграла.

Обидное поражение на выезде произошло при двух пропущенных голах под занавес встречи.

3.03.2021

Хорватия — Украина 3:2 (1:2)

Голы: Сутон (2), Еловчич (35), Перич (38) — Педяш (9), Малышко (19).

К ответной игре сборная Украины подходила с оптимизмом, но это не помогло добиться победного результата — поражение 2:7.

Украина — Хорватия 2:7 (2:2)

Голы: Шотурма (11), Зварыч (12) — Матошевич (9), Маринович (15, 23, 35), Еловчич (31), Канюх (32), Сухов (39).

"Не получалась игра в пять полевых, хотя тоже моменты создали, но не забили и пропустили в пустые ворота. Как снежный ком все накатывало, в конце встречи у нас ничего не получалось. Бывают такие дни, когда ничего не выходит. Пожалуй, это был один из них", — сказал Косенко после матча.

После этого сборную Украины ждали решающие игры на своем поле — две против Дании и одна с Албанией.

В тех трех играх украинцы добились трех побед — дважды была обыграна Дания на футзальной площадке, а вот в противостоянии с Албанией команде Косенко засчитали техническую победу со счетом 5:0. Албанцы не смогли прилететь на игру из-за закрытия вылетов из страны.

7.04.2021

Дания — Украина 2:6 (1:2)

Голы: Фальк (5), Журба (40, автогол) — Педяш (5), Вейс (18, автогол), Абакшин (21, 26), Фаренюк (38, 39).

Украина — Дания 8:2 (5:2)

Голы: Корсун (5), Микитюк (10), Малышко (11), Абакшин (12), Лебидь (19, 26), Разуванов (22, 38) — Годдард (5), Скотт-Расмуссен (11).

Благодаря этим результатам сборная Украины расположилась на втором месте в квартете и стала одной из лучших команд в таблице вторых мест.

Таблица группы:

Команда Игр В Н П Разница голов Очки 1 Хорватия 6 6 0 0 28-6 18 2 Украина 6 4 0 2 33-17 12 3 Дания 6 1 0 5 10-29 3 4 Албания 6 1 0 5 8-27 3





Таблица вторых мест:

Команда Разница голов Очки 1 Словения 31-10 12 2 Украина 33-17 12 3 Словакия 21-9 11 4 Польша 20-14 11 5 Финляндия 20-18 10 6 Грузия 15-15 10 7 Беларусь 26-15 9 8 Сербия 18-13 9

В рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы сборная Украины запланировала ряд товарищеских матчей.

Первым соперником подопечных Косенко стала Румыния. Команды обменялись победами, но украинцы были куда убедительнее.

25.09.2021

Румыния — Украина 2:1 (1:1)

Голы: Барна (12, 37) — Сирый (2).

26.09.2021

Румыния — Украина 0:4 (0:3)

Голы: Фаренюк (6), Лебидь (8, 38), Зварич (15).

Далее сборную Украины ждали встречи против очень сильной сборной Испании и Азербайджана.

Александр Косенко высоко котировал испанцев, несмотря на неудачные последние игры в их исполнении.

"Несмотря на неудачное для Испании выступление на чемпионате мира, она остается одной из сильнейших сборных. Думаю, этот факт будет еще больше мотивировать соперника продемонстрировать яркий футзал перед родными болельщиками. Безусловно, нас ожидают непростые поединки".

15.11.2021

Испания - Украина 3:0 (1:0)

Голы: Лозано (10, 39), Сесилио (21).

16.11.2021

Испания — Украина 3:0 (1:0)

Голы: Борха (3), Лозано (21), Сесилио (26).

18.12.2021

Азербайджан - Украина 0:4 (0:2)

Голы: Шотурма (6), Зварыч (12), Араужо (25, автогол), Белоцерковец (39).

19.12.2021

Азербайджан - Украина 1:5 (1:1)

Голы: Галло (20) — Шотурма (6), Галло (23, автогол), Абакшин (24), Корсун (32), Сухов (40).

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко также заявил, что перед вылетом в Нидерланды сборная Украины проведет матчи против сборной Казахстана. Также он рассказал о планах национальной команды.

"10 января начинается сбор команды. Его мы будем проводить в Буче. Будем тренироваться на паркете "Мондо", который будет положен в местной академии спорта. Перед вылетом в Нидерланды сборная Украины сыграет два товарищеских матча против Казахстана. Они состоятся 13 и 15 января. Надеюсь, что поединки против этой команды помогут нам лучше подготовиться к сверхважному турниру".

Однако из-за происшествий в Казахстане товарищеские матчи так и не состоялись.

Расписание сборной Украины на Евро-2022:

19.01.2022

Нидерланды — Украина (21:30, Амстердам)

23.01.2022

Сербия — Украина (15:30, Амстердам)

28.01.2022

Украина — Португалия (21:30, Гронинген)