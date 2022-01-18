Украинская команда выступит в финальной части континентального первенства.
Сборная Украины по футзалу, instagram.com/futsal_ua
18 января 2022, 12:41
В среду, 19 января, сборная Украины по футзалу стартует на Евро-2022 матчем с Нидерландами.
Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени и вместе с другими играми национальной команды будет доступен в прямой трансляции на телеканале UA:Перший.
Предлагаем читателям также вспомнить о том, как сборная Украины проходила отборочный этап и завоевала путевку в финальную часть.