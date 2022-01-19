Футзал

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы по футзалу.

В стартовом матче чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Нидерландах, сборная Сербии потерпела поражение от действующего чемпиона — Португалии.

Несмотря на то, что сербы имели преимущество в два мяча, португальская сборная вернула паритет на табло еще до перерыва, а во второй половине встречи забила еще два гола и одержала уверенную победу.

Обзор матча:

Сербия — Португалия 2:4

Голы: Пршич, 2, 7 — Паулета, 11, Варела, 19, Жезуш, 25, Пасу, 26.

Сербия: Момчилович — Коцич, Пршич, Ракич, Стойчевски; Вулич, Васич, Рамич, Д. Томич, Петров, Милосавлевич.

Португалия: Андре Соуза — Эрик, Матуш, Коэлью, Варела; Бебе, Пасу, Жезуш, Сесилиу, Зики, Анжелу, Бриту, Паулета.

Предупреждение: Эрик.