Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы по футзалу.
Сербия — Португалия, УЕФА
19 января 2022, 22:39
В стартовом матче чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Нидерландах, сборная Сербии потерпела поражение от действующего чемпиона — Португалии.
Несмотря на то, что сербы имели преимущество в два мяча, португальская сборная вернула паритет на табло еще до перерыва, а во второй половине встречи забила еще два гола и одержала уверенную победу.
Обзор матча:
Сербия — Португалия 2:4
Голы: Пршич, 2, 7 — Паулета, 11, Варела, 19, Жезуш, 25, Пасу, 26.
Сербия: Момчилович — Коцич, Пршич, Ракич, Стойчевски; Вулич, Васич, Рамич, Д. Томич, Петров, Милосавлевич.
Португалия: Андре Соуза — Эрик, Матуш, Коэлью, Варела; Бебе, Пасу, Жезуш, Сесилиу, Зики, Анжелу, Бриту, Паулета.
Предупреждение: Эрик.