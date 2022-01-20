Футзал

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Во втором поединке первого тура чемпионата Европы-2022 по футзалу в рамках группы А сборная Португалии сумела одержать волевую победу над Сербией — следующим соперником Украины на данном турнире. "Крестоносцы" пропустили дважды в начале первого тайма, но еще до перерыва восстановили гандикап, а затем добили соперников во второй половине

Обзор матча:

Сербия — Португалия 2:4

Голы: Пршич 1'03'', 6'01'' — Паулета 10'33'', Пани Варела 18'11'', Афонсу Жезуш 24'47'', Томаш Пасу 25'17''

Сербия: Момчилович — Коцич, Пршич, Ракич, Стойчевски — Васич, Рамич, Томич, Петров — Милосавлевич, Вулич.

Португалия: Андре Соуза — Эрик, Жоау Матуш, Бруну Коэлью, Пани Варела — Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Фабиу Сесилиу, Зики — Мигел Анжелу, Тьягу Бриту, Паулета, Бебе.

Предупреждение: Эрик, 30'24''.