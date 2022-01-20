Футзал

Состоялся второй матч в группе В на чемпионате Европы по футзалу.

Во втором поединке группы В на Евро-2022 по футзалу сборная Финляндии на последней минуте упустила победу над Италией. Матч закончился со счетом 3:3.

Счет в матче был открыт на первой минуте, когда на 53 секунде результативным ударом в составе финнов отметился Аламиккотерво, но спустя две минуты цифры на табло вновь стали равными — голом отличился Николоди.

Затем в середине второго тайма команды обменялись голами — на забитый мяч итальянцев в исполнении Кайнана, финны ответили точным ударом Аламиккотерво, который оформил дубль. Через три минуты Аутио вывел финнов вперед, но итальянцы не сдавались и это окупилось на последней минуте, когда в воротах "суоми" расписался Кайнан, оформивший дубль.

Напомним, в первом матче группы В сборная Казахстана расписала мировую со Словенией (4:4).

Италия — Финляндия 3:3

Голы: Николоди, 3, Кайнан, 30, 39 - Аламиккотерво, 1, 30, Аутио, 33.

Италия: Маммарелла — Николоди, Музумечи, Мерлим, Гайо; Бертод, Эспозито, Капонигро, Фортини, Кайнан, Арилло, Алано, Мотта, Стрингари.

Финляндия: Койвумяки — Аутио, Кютеля, Хосио, Аламиккотерво; Саволяйнен, Пиккарайнен, Юркияйнен, Юнно, Корсунов, Линтула, Корпела, Пейлие, Ванха.