Футзал

Завершился поединок Евро-2022 по футзалу.

В рамках первого тура группового этапа Евро-2022 по футзалу сборная Хорватии добыла победу над Польшей.

На восьмой минуте счет в поединке открыл Хорват, однако спустя шесть минут Голы сумел его сравнять — 1:1.

Хорватия развела мяч после пропущенного гола и моментально вышла вперед. Автором гола стал Секулич. Спустя четыре минуты Еловчич забил еще один мяч номинальных гостей.

Таким образом Хорватия занимает второе место в своей группе после первого тура. В параллельной встрече Россия переиграла Словакию (7:1).

Польша — Хорватия 1:3

Голы: Голы, 14 - Хорват, 8, Секулич, 14, Еловчич, 18

Польша: Калуца — Грубальски, Криезель, Лутечки, Заставник, Голы, Кубик, Лещак, Мадзяг, Марек, Смиалковски, Солечки, Войцеховски.

Хорватия: Лукетин — Еловчич, Маринович, Матосевич, Новак, Цекол, Дурас, Хорват, Журлина, Канжу, Пострузин, Секулич, Сутон