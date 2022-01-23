Футзал

Завершился поединок группового этапа турнира.

В рамках группового этапа Евро-2022 в группе А сборная Португалии переиграла сборную Сербии со счетом 4:1.

В первом тайме португальцы дважды поражали ворота гостей. На 6 минуте автогол на свой счет записал Саадуни, а на 20 минуте Варела удвоил преимущество своей команды.

Начался второй тайм с очередного гола от португальцев. Варела забил второй мяч — 3:0. На 33 минуте Буюзан отыграл один мяч для Нидерландов, но Португалия под конец игры забила четвертый — отличился Афонсу.

Португалия - Нидерланды 4:1

Голы: Саадуни, 6, Варела, 20, 23, Афонсу, 40 - Буюзан, 33

Португалия: Андре — Коэльо, Мендоса, Варела, Жоао, Анджело, Сесилио, Пако, Паулета, Те, Андре, Афонсу, Тьягу.

Нидерланды: Кейк - Бузамбу, Моссауи, Сент-Жюст, Велсебур, Аттаиби, Эль Ганнути, Мартинус, Молькари, Саадуни, ван ден Эйнден.