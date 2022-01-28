Завершились два поединка чемпионата Европы по футзалу в группе B.
Фото: УЕФА
28 января 2022, 20:23
В заключительном поединке группового этапа Евро-2022 по футзалу сборная Казахстана встретилась с Италией в группе B.
Казахстанский коллектив не испытал особых проблем с соперником и одержал уверенную победу со счетом 4:1, благодаря которой пробился в 1/4 финала турнира с первого места.
Итальянцев, в свою очередь, устраивал только победный результат в данном матче, поэтому они отправляются домой, финишировав на итоговой третьей строчке.
Казахстан — Италия 4:1
Голы: Оразов, 6, 31, Валиулин, 9, Жуниор, 38 — Николоди, 13
В параллельной встрече группы B сборная Финляндии по футзалу сошлась в противостоянии со Словенией.
Финская команда успешно воспользовалась неудачей Италии с Казахстаном и обыграла словенцев со счетом 2:1.
Таким образом, сборная Словении заняла последнее место в своем квартете, тогда как Финляндия вслед за Казахстаном продолжит борьбу за трофей в раунде плей-офф.
Словения — Финляндия 1:2
Голы: Хозян, 38 - Юркияйнен, 33, Саволяйнен, 35