Футзал

Завершились два поединка чемпионата Европы по футзалу в группе B.

В заключительном поединке группового этапа Евро-2022 по футзалу сборная Казахстана встретилась с Италией в группе B.

Казахстанский коллектив не испытал особых проблем с соперником и одержал уверенную победу со счетом 4:1, благодаря которой пробился в 1/4 финала турнира с первого места.

Итальянцев, в свою очередь, устраивал только победный результат в данном матче, поэтому они отправляются домой, финишировав на итоговой третьей строчке.

Казахстан — Италия 4:1

Голы: Оразов, 6, 31, Валиулин, 9, Жуниор, 38 — Николоди, 13

В параллельной встрече группы B сборная Финляндии по футзалу сошлась в противостоянии со Словенией.

Финская команда успешно воспользовалась неудачей Италии с Казахстаном и обыграла словенцев со счетом 2:1.

Таким образом, сборная Словении заняла последнее место в своем квартете, тогда как Финляндия вслед за Казахстаном продолжит борьбу за трофей в раунде плей-офф.

Словения — Финляндия 1:2

Голы: Хозян, 38 - Юркияйнен, 33, Саволяйнен, 35