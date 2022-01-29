Футзал

Хорхе Браз высказался о минимальной победе своей команды над сборной Украины в последнем матче группового этапа Евро-2022 по футзалу.

Сборная Украины осталась довольствоваться минимальным поражением от Португалии в последнем матче группового этапа Евро-2022 по футзалу, однако это не помешало "желто-синим" выйти в четвертьфинал турнира со второго места, обойдя Нидерланды и Сербию по разнице забитых и пропущенных мячей.

Главный тренер сборной Португалии по футзалу Хорхе Браз, команда которого финишировала в группе A на первой строчке, поделился эмоциями от минувшего противостояния с украинцами.

"Это был отличный матч, чтобы подготовиться к тому, что нас ждет впереди. Все матчи будут такими. Мы очень хорошо знаем Украину и то качество, которое у них есть. Они физически очень сильны и способны влиять на ход поединков так, как нужно им. Мы должны были выложиться на полную, и я очень доволен тем, как мои игроки это сделали", — приводит слова Браза официальный сайт УЕФА.

Отметим, что в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу сборной Украине предстоит встретиться с Казахстаном, тогда как Португалия сойдется в противостоянии с Финляндией. Оба этих матча состоятся 31 января.