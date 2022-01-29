Футзал

Игрок сборной Украины высказался о заключительном матче группового этапа Евро-2022.

Универсал сборной Украины по футзалу Игорь Чернявский высказался о заключительном матче Евро-2022 против Португалии.

Напомним, наша сборная уступила с минимальным счетом 0:1.

"У нас отсутствовало четыре человека, нам было крайне нелегко. Мы заслуживали ничью. Да, команда проиграла, но матч был очень достойным — оба соперника были хороши", — приводит слова Чернявского официальный сайт УЕФА.

Отметим, что в 1/4 финала Евро-2022 Украина встретится со сборной Казахстана.

Ранее исход поединка прокомментировал наставник Украины Александр Косенко.