Игрок сборной Украины высказался о заключительном матче группового этапа Евро-2022.
игорь чернявский, фото instagram.com/igorella_14/
29 января 2022, 13:08
Универсал сборной Украины по футзалу Игорь Чернявский высказался о заключительном матче Евро-2022 против Португалии.
Напомним, наша сборная уступила с минимальным счетом 0:1.
"У нас отсутствовало четыре человека, нам было крайне нелегко. Мы заслуживали ничью. Да, команда проиграла, но матч был очень достойным — оба соперника были хороши", — приводит слова Чернявского официальный сайт УЕФА.
Отметим, что в 1/4 финала Евро-2022 Украина встретится со сборной Казахстана.
Ранее исход поединка прокомментировал наставник Украины Александр Косенко.