Футзал

Команда Александра Косенко наконец-то сняла "проклятие четвертьфинала".

Сборная Украины в рамках четвертьфинального матча чемпионата Европы по футзалу обыграла Казахстан со счетом 5:3.

Это был шестой четвертьфинал для украинской национальной команды подряд. До этого сборная Украины вылетала на данной стадии.

Отметим, что последний раз национальная команда доходила до стадии полуфинала еще в далеком 2005 году.

Напомним, что на ранее первым полуфиналистом турнира стала сборная Португалии, которая обыграла Финляндию.