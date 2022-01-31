Национальная команда уже может присматриваться к будущему сопернику.
Сборная Украины, фото УЕФА
31 января 2022, 22:59
Сборная Украины в рамках четвертьфинального матча чемпионата Европы по футзалу обыграла Казахстан со счетом 5:3.
В полуфинальной встрече нас ждет победитель пары Россия — Грузия. Данный матч состоится завтра, 1 февраля, в 18:00.
Отметим, что полуфинальный поединок с участием Украины пройдет в Амстердаме в пятницу, 4 февраля.
Напомним, что сборная Украины впервые за семнадцать лет смогла пробиться в полуфинал Евро по футзалу.