Футзал

Национальная команда уже может присматриваться к будущему сопернику.

Сборная Украины в рамках четвертьфинального матча чемпионата Европы по футзалу обыграла Казахстан со счетом 5:3.

В полуфинальной встрече нас ждет победитель пары Россия — Грузия. Данный матч состоится завтра, 1 февраля, в 18:00.

Отметим, что полуфинальный поединок с участием Украины пройдет в Амстердаме в пятницу, 4 февраля.

Напомним, что сборная Украины впервые за семнадцать лет смогла пробиться в полуфинал Евро по футзалу.