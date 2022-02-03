Футзал

Football.ua представляет будущего соперника украинской команды на чемпионате Европы.

Сборная Украины в рамках четвертьфинального поединка чемпионата Европы по футзалу обыграла Казахстан со счетом 5:3.

В полуфинальной стадии команду Александра Косенко ждет встреча со сборной России.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch предлагает познакомиться с соперником украинской команды.

Главный тренер

Сергей Скорович работает со сборной России с 2009 года, а потому отлично знает возможности абсолютно всех своих игроков. Известность в своей стране он получил благодаря успешному периоду работы с ВИЗ-Синара, с которой становился чемпионом российской Суперлиги по футзалу два года подряд.

Все успехи сборной России по футзалу тесно связаны именно с этим специалистом, но нужно понимать, что работает он с командой довольно давно, а главная задача, выигрыш крупного форума, по-прежнему не выполнена. Возможно, с каждым турниром это все сильнее давит на российского тренера.

Лидер команды

На наш взгляд, лидером команды с игровой точки зрения на данном турнире выступает Андрей Чишкала. В свои 26 лет он уже успел засветиться на серьезном уровне и выступает в португальской Бенфике, которая остается футзальной топ-командой в Европе. Также с ним выступают представители сборной Португалии, Робиньо и Ромуло (последние два — россияне).

Отметим, что на текущем чемпионате Европы он отметился уже пятью голами и имеет все шансы побороться за звание лучшего бомбардира, учитывая, что лидер, Оразов, с семью забитыми голами уже отправился домой как раз с подачи сборной Украины.

Главные качества Чишкалы — скорость, резкость и грамотные открывания. Он может доставить много проблем нашей обороне, а потому стоит быть очень внимательными.

Состав России

Вратари: Путилов, Замтарадзе

Полевые: Антошкин, Милованов, Чишкала, Нандо, Абрамов, Робиньо, Ниязов, Абрамович, Давыдов, Соколов, Афанасьев, Паулиньо

Время, когда Робиньо и Лима делали всю погоду в сборной России подошло к концу. Российские исполнители вышли на довольно высокий уровень, а потому вряд ли стоит опасаться только натурализованных игроков. Лима уже успел получить травму в первом матче и отправился домой, тогда как Робиньо в нескольких матчах выглядел тем звеном, на которое нужно давить, и тогда можно рассчитывать на ошибку.

Нандо и Паулиньо — добротные футзалисты, но они выходят во второй четверке. Чишкале мы уже посвятили отдельный пункт, но внимания также достойны Антошкин, который уже отметился пятью забитыми голами на этом турнире, и Соколов. Также в первой четверке выходит Давыдов, но он пока что не впечатляет.

Нужно понимать, что у России очень опытный состав. Робиньо — 39, Паулиньо — 36, Нандо — 34. Капитану команды Абрамову — 31. У него, кстати, пока что получается далеко не все. Надеемся, что он не найдет свою игру во встрече с Украиной.

Турнирный путь

Сборная России не испытала никаких трудностей на стадии группового этапа, уверенно выиграв свой квартет. Соперники даже близко не смогли навязать борьбу оппоненту.

Первые трудности начались в четвертьфинале, где россиянам противостояла Грузия. Матч завершился победой России со счетом 3:1, но грузины (если быть точнее, бразильцы) здорово сопротивлялись и вполне могли перевести игру в овертайм.

Россия - Словакия 7:1

Голы: Антошкин, 10, 23, 30, Соколов, 11, 35, Робиньо, 29, Милованов, 37 — Козар, 3

Хорватия — Россия 0:4

Голы: Антошкин, 3, 26, Паулиньо, 12, Чишкала, 20.

Россия - Польша 5:1

Голы: Соколов, 6, Давыдов, 16, Чишкала, 22, 29, Милованов, 37 — Лещак, 20

Россия — Грузия 3:1

Голы: Ниязов, 23, Чишкала, 28, 40 — Бруно Петри, 24

Предыдущие успехи России

Выделить какой-то определенный турнир для сборной России не удастся. Команда стабильно занимает места на пьедестале чемпионата Европы — серебро в 2012, 2014, 2016 и бронза в 2018. Сборная России в своей истории один раз выигрывала чемпионат Европы — в 1999 году.

Что касается чемпионата мира, то на последнем россиянам удалось дойти лишь до стадии 1/4 финала — там команда уступила сенсации турнира Аргентине, которая в дальнейшем добралась до финала.

История противостояний с Украиной

Согласно официальному сайту УЕФА, команды встречались между собой трижды. Две победы на счету сборной России. У украинской же команды пока что лишь один триумф. Суммарная разница голов по итогам трех встреч — 8:5 в пользу сборной России.