Футзал

Универсал сборной Украины по футзалу Игорь Корсун дал эксклюзивный комментарий Football.ua.

Сборная Украины в рамках четвертьфинального поединка чемпионата Европы по футзалу обыграла Казахстан и теперь встретится с Россией.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch пообщался с универсалом команды Игорем Корсуном.

- Вас можно смело считать героем первого тайма матча против Казахстана. Прокомментируйте пожалуйста момент с пенальти, соперник снес или вы грамотно подставились, выжимая из момента максимум?

- Я считаю, что вся наша команда — герой против игры с Казахстаном. Каждый из нас старается максимум принести пользы. Чистый пенальти, я пробросил мяч, а соперник сбил меня.

- Вы очень легко ушли от защитника в моменте с голом, подловили его на ошибке?

- Я бы не сказал, что легко ушёл, соперник где-то не успел перестроиться, а хорошие, правильные действия нашей четвёрки привели к тому, что я оказался на ударной позиции.

- Какие мысли были в голове, когда сборная Казахстана забила второй гол, занервничали?

- Мысли были — не сдаваться и работать до финального свистка. Всегда команда, которая забивает, оживает и пытается ещё забить, но мы — молодцы, в нужный момент забили четвёртый гол и стало легче.

[Читайте также] Украина — Россия: где смотреть полуфинал Евро-2022 по футзалу

- Возвращаясь к матчу против Сербии, у вас был выход на пустые ворота, но не удалось забить, однако через минуту исправились. Тот гол был очень важен для вас с психологической точки зрения?

- Скажу честно, тот гол мне был важен как просто гол на чемпионате Европы. Но где-то огромное желание помешало мне забить мяч в пустые ворота, но я рад что ситуация сложилась так, что все-таки смог забить.

- Болельщики не раз выкрикивали вашу фамилию на трибунах. Это помогало?

- Всегда приятно слышать поддержку болельщиков на трибуне, это ведёт команду вперёд.

- Вы наверняка смотрели матч России с Грузией. Какие впечатления от той игры и ожидания от очной встречи?

- Да, смотрели, хорошая игра. Ожидания хорошие, это ж все-таки полуфинал чемпионата Европы. Мы отдадим все силы, чтобы Украина нами гордилась!

[Читайте также] Бразильцы, опытный тренер и местные лидеры: представляем соперника Украины в 1/2 Евро-2022 по футзалу

- Насколько скажется на игре с Россией тот факт, что у нашей команды на один день больше для восстановления?

- Я думаю, на таких форумах, когда часто игры, как бы физически тяжело не было, на первое место выходит психологический план. Так что один день больше или один меньше восстановления особого значения не имеет.

Артем Андросян из Амстердама