Футзал

Универсал сборной Украины по футзалу Ярослав Лебедь дал эксклюзивный комментарий Football.ua.

Сборная Украины в рамках полуфинального поединка чемпионата Европы по футзалу уступила России и теперь сыграет против Испании в матче за третье место.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch пообщался с универсалом команды Ярославом Лебедем.

- Какое настроение было у команды в раздевалке после матча с Россией? Обидно, что не удалось реализовать столько моментов в конце?

- Все очень расстроились, понимали, что могли вытащить игру. Не удалось реализовать те моменты, которые создали. По приезду в гостиницу все успокоились и понимали, что нам еще играть за бронзу.

- Что тренер сказал в раздевалке? Сложно ли переключиться на следующий матч после обидного поражения?

- Тренер поблагодарил всех за игру, мы отдали всё на площадке, чуть-чуть не хватило, так бывает. Сложно, но для этого есть один выходной, чтобы все забыть и выйти на следующую игру с чистыми мыслями.

- В первом тайме сборная Украины совершила пять фолов уже к 10 минуте. Был слишком сильный настрой, заряд от болельщиков или арбитр свистел чаще, чем можно было?

- Считаю все сразу, заряд был такой, что не хотелось уступать ни в одном эпизоде, где-то не хватило хладнокровия в единоборствах. Плюс сумасшедшая поддержка от болельщиков.

- Каково было играть при такой большой поддержке? В играх за сборную Украины с вашим участием было что-то более крутое?

- В Украине самые лучшие болельщики. При такой поддержке хочется отдать всего себя. В играх за сборную первый раз испытал такие ощущения, прям до мурашек было.

- Не было мысли, что в матче за третье место хочется сыграть с Португалией, чтобы взять реванш? Тем более, в матче на групповой стадии Украина смотрелась здорово.

- Лично у меня были такие мысли. Проиграли в группе им 0:1, хотя закономерным результатом было бы считать ничью. Хотелось взять реванш.

- Как выглядит подготовка сборной Украины к матчу с Испанией, учитывая столь сжатые сроки?

- Сегодня (05.02 — прим ред.) будет восстановление и теоретическое занятие.

Артем Андросян из Амстердама