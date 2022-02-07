Футзал

Универсал сборной Украины по футзалу прокомментировал поражение от Испании.

Сборная Украины по футзалу финишировала на чемпионате Европы-2022 в четверке сильнейших команд турнира, уступив в матче за "бронзовые" награды Испании (1:4).

Испания — Украина 4:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, игрок "сине-желтых" Игорь Корсун рассказал о своих впечатлениях от дуэли против одной из сильнейших команд региона.

"Даже при неплохой игре нам не хватило забитых голов. Были прекрасные моменты, но не хватило реализации. В целом, мы сыграли в неплохой футзал в этом матче.

Испания сыграла на своем уровне — это одна из лучших команд в мире. Они всегда находятся на голову выше.

Когда мы дошли до полуфинала, то были очень довольны этим результатом. Аппетит приходит во время еды, поэтому хотели побороться за медали.

Хочу поблагодарить всю Украину за ту поддержку, которую мы ощущали, за эти невероятные эмоции. Это было просто прекрасно! Невероятная поддержка, которая заставляет тебя идти вперед. Играть в таких условиях — одно удовольствие. Мы работаем именно ради таких эмоций, которые подарил нам этот чемпионат Европы.

Если выделить отдельный момент этого турнира, то больше всего запомнилась, наверное, победа над Казахстаном", — заключил футзалист.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко также высказался о поединке за "бронзу" на Евро-2022.

Триумфатором международного состязания стала сборная Португалии.