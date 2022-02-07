Футзал

Игрок "сине-желтых" поделился своими мыслями после игры с Испанией.

Игрок сборной Украины Игорь Чернявский прокомментировал поражение своей команды в матче за третье место на Евро-2022 по футзалу против Испании (1:4).

"На самом деле, не каждая команда создает такое количество голевых моментов у ворот Испании, как это удалось сборной Украины. Нас подвела реализация. Из-за большого желания мы не смогли втолкнуть мяч во многих эпизодах.

В общем, мы довольны тем, что оказались в полуфинале. Однако сейчас все огорчены тем, что команда завершила турнир без медали. Мы были достаточно близки к тому, чтобы пробиться в финал. Да и против Испании, я не считаю, что мы уступили по игре. У нас было достаточно моментов, чтобы результат был другим. Спасибо за поддержку!", — приводит слова Чернявского пресс-служба АФУ.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Испания — Украина.