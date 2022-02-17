Футзал

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка в рамках 1/8 финала Кубка Украины-2021/22.

В рамках первого матча 1/8 финала Кубка Украины по футзалу киевский ХИТ встретится с другой столичной командой SkyUp.

Данный поединок состоится в четверг, 17 февраля, в 13:30. Следить за всеми событиями противостояния между ХИТ и SkyUp вы можете с помощью видео онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

Онлайн-трансляция матча ХИТ — SkyUp

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