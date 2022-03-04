Футзал

Спортсмени продовжують допомогати Україні.

Гравці футзального клубу Енергія долучились до патрулювання Львова. Про це звітує прес-служба клубу.

Спортсмени наразі працюють разом із теробороною У їх обов'язое входить перевірка документів у підозрілих, пітримання правопорядку та інше.

Ті гравці, що у патрулі міста: Степан Струк, Назар Станкевич, Олег Чернецький, Ярослав Качабульський, Тарас Кузь, Володимир Фелишин, Валерій Легчанов, Андрій Цілик, Назар Войтович, Андрій Пітуля, Мар’ян Пелех, Руслан Майовецький, Ярослав Морикишика.

Також є такі футзалісти, хто взяв на себе обов'язок волонтерства: Тарас Королишин,Ігор Марциняк, Володимир Буньо, Віталій Ковальчук, Андрій Теряєв, Олег Легендзевич, Ярослав Квасній, Юрій Когут.

Раніше повідомлялося, що футзальний клуб ХІТ пожертвував на потреби ЗСУ три мільйони гривень.

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