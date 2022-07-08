Футзал

Олександр Косенко прокоментував результати жеребкування основного раунду відбору ЧС-2024.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко поділився своїми думками після жеребкування основного раунду відбору ЧС-2024, за підсумками якого "синьо-жовтим" випали Нідерланди та Косово.

"Нідерландці нас обіграли на Євро-2022, тож будемо старатися взяти реванш за ту поразку. Проте це вже друге питання. Перемога потрібна нам насамперед тому, що це новий відбірний цикл, хоч попередній поєдинок із Нідерландами й додаватиме мотивації.

Косово — балканська збірна, вони всі непередбачувані. Хороша команда. Усі суперники готуються, вміють грати. Так, ми перемогли Косово з рахунком 7:1 у відборі ЧС-2020, але з кожним роком команди все більше розвиваються, з’являються нові гравці, багатьох натуралізують. Подивимося, які в них будуть зміни. Думаю, вони все одно намагаються розвивати футзал. Тому треба готуватися.

Сподіваюся, збірній України вдасться підготуватися до матчів основного раунду. Поки що в нас немає планів підготовки, самі розумієте ситуацію. Треба трохи почекати, зрозуміти, як проходитиме новий чемпіонат", - наводить слова Косенка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матчі основного раунду кваліфікації завершаться до 8 березня 2023 року.