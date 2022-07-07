Матчі основного раунду завершаться до 8 березня 2023 року.
uefa.com
07 липня 2022, 18:40
Сьогодні, 7 липня, пройшло жеребкування основного раунду відбору на ЧС-2024 з футзалу, в якому візьме участь збірна України. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
У жеребкуванні взяли участь 36 національних команд, які були поділені на 12 груп по три збірні.
12 переможців груп та чотири найкращі володарі других місць пройдуть у елітний раунд. Інші вісім зіграють у плей-офф.
Під час жеребкування збірна України перебувала у першому кошику та за її підсумками "синьо-жовті" потрапили до групи 11, де зіграють проти Нідерландів та Косова.
ЧС-2024. Європейська кваліфікація. Основний раунд
Група 1: Іспанія, Молдова, Кіпр.
Група 2: Грузія, Бельгія, Австрія.
Група 3: Чехія, Боснія і Герцеговина, Вірменія.
Група 4: Португалія, Білорусь, Литва.
Група 5: Казахстан, Словенія, Чорногорія.
Група 6: Азербайджан, Польща, Греція.
Група 7: Хорватія, Угорщина, Ізраїль.
Група 8: Фінляндія, Румунія, Данія.
Група 9: Сербія, Франція, Норвегія.
Група 10: Італія, Північна Македонія, Швеція.
Група 11: Україна, Нідерланди, Косово.
Група 12: Словаччина, Латвія, Німеччина.
Матчі основного раунду кваліфікації завершаться до 8 березня 2023 року.
Дати матчів: 12-21 вересня 2022 року, 3-12 жовтня 2022 року, 6-9 листопада 2022 року, 27 лютого — 8 березня 2023 року.