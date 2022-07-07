Футзал

Матчі основного раунду завершаться до 8 березня 2023 року.

Сьогодні, 7 липня, пройшло жеребкування основного раунду відбору на ЧС-2024 з футзалу, в якому візьме участь збірна України. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У жеребкуванні взяли участь 36 національних команд, які були поділені на 12 груп по три збірні.

12 переможців груп та чотири найкращі володарі других місць пройдуть у елітний раунд. Інші вісім зіграють у плей-офф.

Під час жеребкування збірна України перебувала у першому кошику та за її підсумками "синьо-жовті" потрапили до групи 11, де зіграють проти Нідерландів та Косова.

ЧС-2024. Європейська кваліфікація. Основний раунд

Група 1: Іспанія, Молдова, Кіпр.

Група 2: Грузія, Бельгія, Австрія.

Група 3: Чехія, Боснія і Герцеговина, Вірменія.

Група 4: Португалія, Білорусь, Литва.

Група 5: Казахстан, Словенія, Чорногорія.

Група 6: Азербайджан, Польща, Греція.

Група 7: Хорватія, Угорщина, Ізраїль.

Група 8: Фінляндія, Румунія, Данія.

Група 9: Сербія, Франція, Норвегія.

Група 10: Італія, Північна Македонія, Швеція.

Група 11: Україна, Нідерланди, Косово.

Група 12: Словаччина, Латвія, Німеччина.

Матчі основного раунду кваліфікації завершаться до 8 березня 2023 року.

Дати матчів: 12-21 вересня 2022 року, 3-12 жовтня 2022 року, 6-9 листопада 2022 року, 27 лютого — 8 березня 2023 року.