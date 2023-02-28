Футзал

Свій завершальний матч у відборі ЧС-2024 Україна проведе 8 березня.

Стала відома заявка збірної України з футзалу на товариський матч із Польщею та відбірковий поєдинок ЧС-2024 проти Нідерландів. Про це повідомляє прес-служба АФУ.

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко включив до списку двох воротарів та 12 польових гравців.

Контрольний матч проти поляків пройде 3 березня у місті Колобжег та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Потім команда Косенко проведе заключний матч відбору ЧС-2024 проти Нідерландів – 8 березня о 21:00.

Після трьох ігор збірна України лідирує у відбірковій групі ЧС-2024, набравши дев'ять очок. На другому місці йдуть Нідерланди – три бали, а замикає трійку Косово – нуль балів.