Футзал

Підопічні Олександра Косенка вперше втратили очки у відбірковому раунді.

Заключний поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу-2024 з футзалу збірна України проводила на виїзді проти збірної Нідерландів у місті Алмере.

Раніше підопічні Олександра Косенка гарантували собі перше місце у групі 11 основного раунду відбору ЧС-2024 та достроковий вихід до еліт-раунду кваліфікації, що сталося це завдяки нічиїй — 3:3 в матчі Косово — Нідерланди.

В останньому матчі Україна зіграла внічию у матчі з Нідерландами, у якому фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:1.

Тепер наша збірна очікуватиме на жеребкування еліт-раунду, яке відбудеться 5 липня.

Нідерланди — Україна 1:1 (1:1)

Голи: Бухарі (20) — Шотурма (10).

Нідерланди: Куйк — Пасарібу, Аттахірі, Бовюзан, Бузіт; Сміт, Чіх, Джеяр, Таріфіт, Бен Халу, Те Вреде, Бухарі, Велсебур, М’Рабет-Елуед.

Україна: Савенко — Радевич, Фаренюк, Корсун, Шотурма; Сухов, Малишко, Мельник, Лебідь, Микитюк, Сірий, Чернявський, Абакшин, Зварич.

Попереджений: Бовюзан (33).